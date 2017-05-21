阿湯哥訪台倒數 520先勾刀腿女揭神祕石棺

湯姆克魯斯與蘇菲亞波提拉下週將來台。（UIP提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯為宣傳新片《神鬼傳奇》，即將在5月25日訪台與影迷互動，在來台之前，環球影業宣布520為「神鬼傳奇日」，阿湯哥率導演艾力克斯寇茲曼、「刀腿女」蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲和傑克強森出席，並替位於好萊塢高地中心的超巨大木乃伊石棺揭幕。

這座木乃伊石棺高度為75英尺（約22.86公尺），寬28英尺（約8.53公尺），重達15000磅（約6804公斤），工程浩大的壯舉需兩家公司全力投入，費時8週，超過160多個工作時數才完成，為的是營造《神鬼傳奇》的磅礴氣勢。

湯姆克魯斯（左起）率「刀腿女」蘇菲亞波提拉、傑克強森、安娜貝爾瓦莉絲和導演艾力克斯寇茲曼出席木乃伊石棺揭幕儀式。（UIP提供）

阿湯哥訪台行程，他目前預計24日搭乘私人班機來台，25日早上與同片女星「刀腿女」蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲、導演艾力克斯寇茲曼一同在台北文華東方酒店舉行訪台記者會，當晚6點30分則會現身美麗華大直影城1樓的水舞廣場，出席紅毯首映會，預計將再掀追星熱潮。

位於好萊塢高地中心的超巨大木乃伊石棺相當壯觀。（UIP提供） 湯姆克魯斯親切與影迷互動。（UIP提供）