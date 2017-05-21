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強尼戴普險拒演《神鬼奇航5》 竟然只因這個理由...！

2017/05/21 13:10

強尼戴普被《神鬼奇航》編劇爆料差點因片中出現了「女性反派角色」而拒演《神鬼奇航5：死無對證》。（翻攝自Collider）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星「強哥」強尼戴普，最近忙著宣傳新片《神鬼奇航5：死無對證》，不過同時他私下的一些負面個人行為接連被爆出，狂加上與財務管理公司之間的官司問題，接連因此幾乎把新片焦點都給搶光光，靠此狂登各大新聞版面。而現在，一直都為《神鬼奇航》系列編寫劇本的編劇，也現身來「補刀」，爆料在《神鬼奇航5》籌備初期時，強尼戴普曾一度拒絕早期其中一版劇本，只因為片中出現了「女性反派角色」！

強尼戴普最近不斷因私事狂登媒體版面。（美聯社）

編劇泰瑞羅西奧（Terry Rossio）日前在個人部落格上寫了一篇關於一個劇本從誕生到死亡或幸運被採用的過程中，所會遇到各種難題的文章，其中他就提到：「我所編寫的《神鬼奇航5：死無對證》劇本，當初就曾因為裡面出現一名女性反派而被擱置一旁、不被採用，強尼戴普也擔心有女反派的設定會跟他過去演出的《黑影家族》（Dark Shadows）太過相似」，差點就因此讓觀眾痛失他們最喜愛的「傑克船長」。不少網友看了都大表不可思議，紛紛直呼：「提姆波頓的《黑影家族》根本沒有一處跟《神鬼奇航》像啊」、「是誰規定一個系列中只能有一個女性反派的啦！」

強尼戴普反對編劇泰瑞羅西奧初期為《神鬼奇航5：死無對證》所編寫的劇本的原因是，擔心有女反派的設定會太像自己過去演出的《黑影家族》。（翻攝自geekadelphia.com）

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