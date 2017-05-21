桃園走到板橋送豬哥亮 粉絲熬夜自製應援板緬懷他
2017/05/21 11:47
〔記者盧家豪／新北報導〕豬哥亮15日大腸癌病逝，在昨天舉辦頭七法會，而今早10時起又陸續有粉絲到場致意。
早上10時許，一名39歲男粉絲帶著熬夜2天自製的應援板到場，他表示自己來自桃園，今還從板橋火車站走路到靈堂，只為送偶像最後一程。稍晚也陸續有其他粉絲聞訊自行來到靈堂，但由於現場不對外開放，皆遭工作人員婉拒入內。
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