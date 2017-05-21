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首頁 > 婉君推

桃園走到板橋送豬哥亮 粉絲熬夜自製應援板緬懷他

2017/05/21 11:47

豬哥亮粉絲自製看板緬懷他。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧家豪／新北報導〕豬哥亮15日大腸癌病逝，在昨天舉辦頭七法會，而今早10時起又陸續有粉絲到場致意。

早上10時許，一名39歲男粉絲帶著熬夜2天自製的應援板到場，他表示自己來自桃園，今還從板橋火車站走路到靈堂，只為送偶像最後一程。稍晚也陸續有其他粉絲聞訊自行來到靈堂，但由於現場不對外開放，皆遭工作人員婉拒入內。

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