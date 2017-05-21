YG社長520痛失至親 父離世「此生最痛的別離」
2017/05/21 12:23
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名經紀公司「YG娛樂」，旗下擁有如BIGBANG、WINNER、樂童音樂家等人氣團體，不過在昨天520這麼溫馨的日子，社長梁鉉錫卻痛失至親，他今在IG上悼念過世的父親，難過表示這是「此生最痛的別離」，盡顯對爸爸的不捨。
他悲痛寫下：「有生以來，最痛的一次別離。雖說人生就是『生不帶來，死不帶去』，但我的父親空手而來，犧牲了許多，豐厚了我們之後才離開。在我眼裡，爸爸就是一名在世間的天使，請您一定要前往極樂世界，父親。」據韓網報導，梁爸爸在全家人的陪伴下安詳離世，靈堂設置于首爾新村塞布蘭斯醫院，舉行3日葬禮儀式後，將在23日出殯。
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