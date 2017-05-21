謝金燕談演唱心情 變裝秀為爸爸表演的

謝金燕今天在紐約開唱。（翻攝YouTube）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝金燕今在紐約皇后大學開唱，她唱完後，隨即透過經紀人球球發表新聞稿，表示透過演唱《月彎彎》，表達謝金燕心中的悲愴，也坦承《姐姐》橋段的快速換裝秀，是豬哥亮生前一直很想看的表演，但如今豬哥亮辭世，已無法如願，所以這次特別演出這個橋段，以慰父親在天之靈。

謝金燕和豬哥亮過去18年來幾乎互不相見，更遑論要謝金燕在公開場合向父親致意，去年小巨蛋演唱會上，謝金燕公開家醜VCR，難得公開提到父親，但卻是讓豬哥亮顏面無光；如今父女倆趕在豬哥亮離世前和解，雖然兩人已天人永隔，但總算沒在彼此心中留下遺憾。

謝金燕今天在紐約開唱。（翻攝YouTube）今天謝金燕在唱豬哥亮最愛的《月彎彎》時，更是提到「這是爸爸最喜歡的歌」，唱完《姐姐》，則抬起頭，向在天上看顧著她的父親喊話「Daddy, I love you」，再看看謝金燕今天的歌單，包括《把悲傷留給自己》、《造飛機》、《月彎彎》、《想要和你飛》等，都是相當符合她心境的歌，難怪她今天數度在台上淚水潰堤，令人心疼。

謝金燕今天數度在台上灑淚。（翻攝YouTube）