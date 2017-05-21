謝金燕望天喊：爸我愛你！《姐姐》忍痛秀變裝

謝金燕忍不住淚灑台上。（翻攝自YouTube）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝金燕今天在紐約開唱，她原本打算ㄍㄧㄥ到最後再哭，沒想到在唱《小幸運》前終於崩潰，向台下慈惠堂的觀眾道謝時說：「謝謝你們，在這個時候需要鼓勵的時候...。」又二度哽咽噴淚，再也說不下去，台下有貼心觀眾遞上衛生紙，總算讓謝金燕破涕為笑：「謝謝你的幸運衛生紙。」

謝金燕台上拭淚。（翻攝自YouTube）進入節目尾聲，謝金燕在千呼萬喚之下，終於唱了招牌曲《姐姐》，在台上大玩魔術變裝秀，一口氣從原本的全黑服裝，秒換桃紅小洋裝，幾秒鐘後又換成黃色小洋裝，接著又換成黑白拼接洋裝極全白洋裝，隨後她望向天空，頓了一會兒，大喊：「Daddy, I love you。」向在天上的豬哥亮喊話，作為溫馨的結尾，並趕在眼淚潰堤之前趕緊回到後台。

謝金燕轉身擦淚。（翻攝自YouTube） 謝金燕玩魔術變裝秀。（翻攝自YouTube） 謝金燕玩魔術變裝秀。（翻攝自YouTube） 謝金燕玩魔術變裝秀。（翻攝自YouTube） 謝金燕玩魔術變裝秀。（翻攝自YouTube）