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信開唱撇禁慾1個月 開黃腔後拗「硬得起來」

2017/05/21 10:32

信演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）
〔記者蔡琛儀／台北報導〕「信」蘇見信昨晚二度攻蛋開唱順利落幕，先前他彩排時，自爆為準備演唱會打算「禁慾」1個月，他此次巡演下一站將7月29日於北京開唱，距今還有一段時間可放鬆，但他被問到，慶功宴結束後是否會回家和女友「開機」，笑說：「肯定不會啊！我今天這樣唱，等下再喝一喝，還硬得起來嗎？」

不過信之後也試圖想把話題轉回來，硬兜說是「脾氣硬不起來」，他也坦言自己根本沒實行禁慾，但有為此戒酒，昨晚結束後終於可以稍微解放一下。

信演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）信昨晚也難得讓16歲的寶貝女兒「小丸子」曝光，有觀眾朝他喊「岳父」，被他回：「靠邀！」他表示，覺得女兒應該要滿18歲再交男友，也認為越晚結婚越好，「多玩玩，多看看這個世界。」而他本人至今和女友愛情長跑10多年，目前也仍然沒有結婚打算。

信在今年金曲獎入圍全軍覆沒，他坦言心情頗失落，因為《大爺們》花了他不少心力，因此他也打趣：「再這樣下去的話，去當評委比較快。」

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