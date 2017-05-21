《太陽的後裔》的她結婚 宋仲基義氣待到結束
2017/05/21 11:06
宋仲基昨參加《太陽的後裔》化妝師的婚禮，義氣待完整場。（左：翻攝自微博，右：STARDAILYNEWS）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星宋仲基自從演出《太陽的後裔》中帥氣又深情的「劉大尉」後，在亞洲人氣暴漲成為「國民老公」，但他並沒有因為名氣的上升而有大頭症，而是更加謙遜並更照顧身邊的朋友。近日《太陽的後裔》的化妝師結婚，宋仲基不僅抽空排出空檔參加，且相當有義氣從頭待到尾。
宋仲基穿著輕便的襯衫和牛仔褲，開心的和友人談笑。（翻攝自微博）
據南韓媒體《OSEN》報導，宋仲基在拍戲期間就和該女化妝師成為好友，雙方在殺青後仍保持聯絡，昨天是女方的大喜之日，他特地親自到場祝賀，但為了不搶鋒頭，他不刻意盛裝打扮，而是穿上條紋襯衫和牛仔褲，輕便卻不失禮；他在會場看起來相當自在，在新娘出場後給予對方熱烈掌聲，相當投入在婚禮的氛圍中。據圈內人士表示，一般藝人會因公眾人物身分，怕太多人矚目或來互動而感到不自在，通常僅會獻花籃致意，但宋仲基人到現場還待到結束，讓粉絲大讚：「超有義氣！」
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