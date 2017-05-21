謝金燕忍淚唱《月彎彎》 想要跟爸爸飛

謝金燕在紐約開唱。（翻攝YouTube）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝金燕今天在紐約開唱，她的第二套衣服藏起美腿，穿上一身黑的褲裝和黑色帽子，謝金燕今也唱《月彎彎》，據悉這首歌是豬哥亮生前最喜歡的一首歌，她也特別說：「希望你們喜歡，其實這首也是爸爸最喜歡的，但唱完全部再說，怕講完無法唱，希望可以好好唱完，也給爸爸聽。」強忍即將潰堤的情緒，令人相當心疼，但在唱《想要跟你飛》時，還是忍不住灑淚。

謝金燕在紐約開唱。（翻攝YouTube）謝金燕在唱完第七首歌《追夢人》時，終於開金口和台下觀眾打招呼，也開玩笑說：「帽子戴這麼低，是不是把我俊俏的臉龐遮住了？」

謝金燕也說，希望大家在她唱到有點沒力時，能夠幫她繼續唱下去。不過她唱《追》時，或許因為是粵語歌，台下觀眾較為不熟練，讓她笑說：「原來我的歌比較好，大家比較會唱。」隨後她又脫掉身上的西裝外套，率性坐在台上的椅子續唱《愛的代價》，又再開玩笑：「當自己家，等下阿公阿嬤累了想喝水也可以上來。」

謝金燕在紐約開唱。（翻攝YouTube） [即時]謝金燕隔空獻唱《月彎彎》 「是爸爸最喜歡的」超催淚（記者蔡琛儀攝） 謝金燕忍不住灑淚。