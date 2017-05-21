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28歲就生寶寶 Angelababy自曝原因好甜蜜

2017/05/21 11:34

Angelababy與黃曉明婚後育有一子。（翻攝自黃曉明微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Angelababy於今年一月產下愛子小海綿，當了媽媽後仍不減她青春少女的一面，近日她受訪談起決定這麼早生寶寶的原因，是因老公黃曉明，並甜蜜的說：「沒有遇到他，我到現在都不會結婚

28歲的Angelababy近日接受雜誌《時尚芭莎》訪問，她表示會決定這麼早生寶寶，是因為想給將40歲的黃曉明禮物，她滿臉幸福的說：「沒有遇到他，我到現在都不會結婚，但凡（如果）他年輕點，我也不會那麼早生孩子。」儘管正值事業高峰期，但她認為「既來之則安之」，日前重返《奔跑吧》繼續與搭擋們主持節目，也讓許多粉絲相當高興。

Angelababy受訪談生娃原因。（翻攝自Angelababy微博）

Angelababy透露，生完孩子她最常跟老公說：「就算有了孩子，我也是第一位。」當了父母也不要忘記彼此是夫妻，受訪當天，黃曉明剛下飛機便到場探班，時差還沒調回來的他，帶著一身疲備堅持等愛妻結束，羨煞在場眾人。

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