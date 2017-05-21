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首頁 > 婉君推

李奧納多甩辣模後開獵 揪前蜘蛛人上夜店狂歡

2017/05/21 10:19

李奧納多被拍到在夜店門口講電話等車。（翻攝自The Sun）〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐，上周傳出已和小17歲的丹麥嫩模妮娜和平分手，他愛跑趴出名，才剛恢單不到1周，也不需療傷時間，立刻開啟打獵模式，揪剛離婚不久的前蜘蛛人陶比麥奎爾上夜店狂歡，上周三就被拍到2人現身洛杉磯某知名夜店。

據英國《每日郵報》報導，李奧納多和陶比周三被拍到在洛杉磯知名夜店Avenue門口，看起來已狂歡一波，正準備離開，兩人看起來都心情不錯，消息人士透露，2人交情一直都很好，去年10月陶比麥奎爾和結婚9年的珠寶設計師老婆離婚，李奧納多就常常花時間陪伴他，帶他出去狂歡兼散心。

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