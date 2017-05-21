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梅根馬可缺席凱特王妃妹婚禮 哈利王子早退奧迪護送女友到宴客現場

2017/05/21 09:06

在凱特王妃妹妹琵琶密道頓的婚禮上，哈利王子（右）的女友梅根馬可（左）並未現身，不過低調參加了之後舉辦的婚宴。（翻攝自TOWN&COUNTRY‏推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾被封為「英國最有價值單身女」的英國凱特王妃親妹琵琶密道頓（Pippa Middleton），昨天（20日）於聖馬可教堂幸福出嫁，而這場婚禮不只規模盛大，就連與會賓客們來頭都不小，像是琵琶的姊姊凱特、姊夫威廉王子、哈利王子都盛裝出席，喬治小王子與妹妹夏綠蒂小公主則為阿姨擔任最萌花童，可愛模樣搶走不少焦點。而由於最近才傳出哈利王子獲得了女王奶奶的同意，已經準備將女友梅根馬可娶進門，因此外界都十分期待能在婚禮上看到哈利王子與梅根馬可以情侶身份一同出席，可惜女方竟神隱不見蹤跡，讓人有些失望；不過，在婚禮後於傍晚舉行的宴客儀式上，梅根馬可則終於現身，還是由哈利王子親自開著帥車奧迪踩點護送她至現場，引發熱議。

凱特王妃妹妹琵琶密道頓（左）昨天幸福出嫁。（路透社）哈利王子（右）昨天是獨自一人與哥哥威廉王子（左）還有嫂嫂凱特王妃一起參加婚禮的，並沒有江梅根馬可帶在身邊。（法新社）

梅根馬可為了這場隆重的婚宴，其實早在本周稍早就已經抵達倫敦做準備，在婚禮前一天就曾被目擊穿著輕便休閒服裝從倫敦一間SPA館中步出，看來也是卯足全力想要閃亮出席未來大嫂凱特王妃妹妹琵琶的婚禮。不過可惜的是，準備妥當的梅根馬可並沒有現身婚禮現場，哈利王子是獨自一人與哥哥威廉王子還有嫂嫂凱特王妃一起參加的，沒有把女友帶在身邊；但哈利王子可忍不了長時間與女友分開，《太陽報》就報導他提前離開婚禮，回到肯辛頓宮去接女友，之後便親自開著奧迪RS6載著梅根馬可一起趕赴琵琶在Bucklebury家中所舉辦的宴客儀式，雖非當天主角，不過2人臉上都掛著幸福的笑容。皇室相關人士就認為，梅根馬可刻意缺席婚禮，就是不想搶光新娘琵琶密道頓的焦點，所以僅低調現身婚宴而已，是十分睿智的決定。

梅根馬可在婚禮前一天才被目擊自倫敦某間SPA館中走出。（翻攝自Instagram@royallymad2017）

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