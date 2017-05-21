《星際2》螳螂女跟漫畫設定完全不同？原創作者不開心惹

電影裡的螳螂女（左），其實與在原版漫畫裡螳螂女（右）的設定完全不同。（合成圖，翻攝自CinemaBlend、Comic Vine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在不少漫改電影中，為了更加迎合劇本走向及安排，會對原本一些角色在漫畫中的設定做出些微的更改，像是美國隊長就是很好的例子，漫畫中的他並不像電影裡一開始是個瘦弱、全身都是病痛的小個子，要靠血清才能變身肌肉猛男，但這樣的安排在電影上卻更為這個角色增添了張力，不少漫迷看了也能欣然接受。而在目前已於全球賣破6.5億美金（約台幣200億元）的漫威新片《星際異攻隊2》中，本次也加入了不少新角色，其中長得十分特別、擁有療癒及「天然呆」氣質的「螳螂女」，獲得不少觀眾的喜愛，不過在漫畫版螳螂女的原創作者似乎就為此感到有些不開心了，表示：「這個（電影）角色根本與螳螂女（漫畫版）毫不相關！」

《星際異攻隊2》中的螳螂女（左）雖然是新出現的角色，但已經迅速擄獲不少觀眾的心。（翻攝自YouTube）

漫畫版的螳螂女是在1973年時，被編劇史蒂夫英格哈特（Steve Englehart）跟漫畫家唐赫克（Don Heck）所聯手打造出來的，首次現身是在當年的《The Avengers #112》漫畫當中。而到了最近《星際異攻隊2》正式上映後，史蒂夫英格哈特卻發現自己的「女兒」螳螂女的設定，在電影中幾乎已經都被導演詹姆斯岡恩大改過了，最近在接受《Polygon》訪問時，就說道：「好吧，我對於螳螂女的描繪感到有些不開心，這個角色根本與（漫畫裡的）螳螂女毫不相關！」雖然他也大讚電影整體看來還是挺不錯的，也確實拍出了一部讓他十分享受的好電影，但是還是不免為電影中的螳螂女不再是自己創造的那個樣子感到有些失落，「我真的不知道為什麼你們會將像螳螂女這樣一個獨特的角色，改造成完全不是她的樣子，卻還要繼續叫她『螳螂女』，這我真的不能理解。」

漫畫中的螳螂女，其實是一名來自地球的武術大師。（翻攝自Mentor's Camper）

如他所說，電影版的螳螂女跟原作漫畫中的設定真的有著巨大的不同，像是電影中的螳螂女有昆蟲的「天線」，以及能夠撫慰人心的能力，但這些漫畫原作中的螳螂女卻都不具有；反之，她其實是一名來自地球的武術大師，而且還被克里星人（Kree）認為象徵完美人類的「Celestial Madonna」，而她所生的孩子「Celestial Messiah」則帶有「天命」，注定能夠改變宇宙，不過因為導演詹姆斯岡恩希望在自己的電影中，唯一來自地球的只有星爵一人，才讓像是螳螂女、德克斯等人的地球原籍，在電影中都被改掉。雖然如此，史蒂夫英格哈特仍肯定漫威與迪士尼給予創作者很大的空間，並大讚飾演螳螂女的龐克萊門捷夫的表現，「雖然我並不怎麼認同他們對螳螂女所做的更動，但銀幕上的螳螂女真的很有趣、我很喜歡她，可惜那仍然不是螳螂女。」

漫畫裡的螳螂女（右）與德克斯（左），其實原籍都是地球，但在電影裡為了要襯托出星覺的「獨特性」而遭更改了設定。（迪士尼提供） 史蒂夫英格哈特雖不認同電影中螳螂女的設定，但仍大讚飾演螳螂女的龐克萊門捷夫表現十分傑出有趣。（歐新社）