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蔡依林「在法國出道了」 登時尚雜誌變新人 ！

2017/05/21 09:11

蔡依林近年的時尚品味常引起關注。（翻攝自蔡依林臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林在歌壇有舉足輕重的地位，獨到時尚的品味更是粉絲追隨的潮流指標，日前還曾受邀到米蘭看秀。20日她在臉書透露自己登上法國時尚雜誌，但名字卻被誤植成別人，讓她不禁自嘲：「姐以新人之姿在法國出道了

蔡依林20日在臉書透露，髮型師將她登上法國時尚雜誌的內頁傳傳給她，只見她與美國設計師 Jeremy Scott的合照被放在時尚雜誌內頁的正中間，但卻將她的名字打成另一名女星Lydia Teen」，令人哭笑不得，Jolin忍不住自嘲：「是的，姐以新人之姿在法國出道了，聽起來相當魅惑慵懶，性感的新藝名，請多多指教」，並附上Lydia Teen本人的照片，讓不少粉絲留言回應「國際蔡就是厲害」、「新藝名也不錯啦」。

蔡依林臉書全文。（翻攝自蔡依林臉書）

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