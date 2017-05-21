蔡依林「在法國出道了」 登時尚雜誌變新人 ！
2017/05/21 09:11
〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林在歌壇有舉足輕重的地位，獨到時尚的品味更是粉絲追隨的潮流指標，日前還曾受邀到米蘭看秀。20日她在臉書透露自己登上法國時尚雜誌，但名字卻被誤植成別人，讓她不禁自嘲：「姐以新人之姿在法國出道了。」
蔡依林20日在臉書透露，髮型師將她登上法國時尚雜誌的內頁傳傳給她，只見她與美國設計師 Jeremy Scott的合照被放在時尚雜誌內頁的正中間，但卻將她的名字打成另一名女星「Lydia Teen」，令人哭笑不得，Jolin忍不住自嘲：「是的，姐以新人之姿在法國出道了，聽起來相當魅惑慵懶，性感的新藝名，請多多指教」，並附上Lydia Teen本人的照片，讓不少粉絲留言回應「國際蔡就是厲害」、「新藝名也不錯啦」。
相關新聞
- 蔡依林520硬要說愛你 透露想和小賈斯汀合作
- 天后身材94狂！蔡依林中空裝辣露深溝腹肌
- 蔡依林曬媽媽嫩照 逆天長腿更搶鏡
- 蔡依林出賣老媽 曬照驚見長腿小辣妹
- Jolin琵琶別抱？新歌交給蔡媽決定
- 阿妹出借錄音室 8天后賣聲籲「不再恐同」
- Jolin挺同獻第1次畫封面 2周完成超級任務
- 百變天后蔡依林 放話挑戰維密內衣秀
- 蔡依林約會小鮮肉！網驚：返老還童？
- Jolin無緣見孔劉？ 慶功宴疑成功見男神
- （更新）蔡依林秀挖洞粉紅照 孔劉看到了！
- 蔡依林哭哭 因工作無緣見到心愛孔劉
- 蔡依林Jessica鬥時尚 包精采 Tod’s撞色醫生包百搭款 奧莉維亞MCM上身 鑽石龐克風
- Jolin自爆是欠打的女人 原因竟然是...
- 被中國人嗆臭女人 Jolin霸氣回噹…
推薦新聞