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兒女守靈笑談豬哥亮 讓爸吃「這個」一定翻臉

2017/05/21 08:22

豬哥亮頭七法會，兒女除了謝金燕在國外開唱，都圍繞在他身邊。（記者趙世勳攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕豬哥亮15日因大腸癌病逝，昨天是頭七法會，眾子女們除了謝金燕今天在紐約開唱以外，都圍繞在他身邊，謝金晶在豬哥亮離開後，幾乎沒有親自對外發言，今天凌晨也終於在臉書po文，感性表示，好多他的好朋友來看他時，都說有夢到他、因此她也希望豬哥亮能夠進入她的夢裡，「今晚您也可以來到女兒夢中，看看我，再抱抱我，牽我的手好嗎？」看了令人鼻酸。

謝金晶也說，和哥哥、弟弟、嫂嫂及豬哥亮的孫子孫女一起為爸爸辦了熱鬧的頭七，但還是無法置信豬哥亮已經離開他們身邊，對他的思念還是日益增加。

謝金晶po豬哥亮在病床上和他握著手的照片。（翻攝自臉書）豬哥亮過世後，豬家人三餐茹素，兄弟姊妹也都會輪班守靈，謝順福更是幾乎整天都睡在靈堂。友人表示，豬哥亮當時走得太突然，家人剛開始都無法消化情緒，這陣子全家人待在靈堂，氣氛已漸漸不那麼悲戚，一起在靈堂折蓮花、元寶，還會聊聊豬哥亮生前趣事，吃飯的時候，更會開玩笑說：「這些都素的，如果讓爸爸吃這些他一定會翻臉。」這幾天祭拜豬哥亮時，也都拜一些他愛吃的東西，像是阿水師豬腳等。

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