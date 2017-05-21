SMAP出走生變！中居傳回心轉意跟木村留東家

「SMAP」於去年底正式解散。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本傑尼斯天團「SMAP」成軍28年，去年底正式解散，原本除木村拓哉之外的成員，都將於今年9月約滿後離開傑尼斯，近日卻傳出中居正廣極有可能改變心意留在傑尼斯。

日本《富士晚報》報導，「SMAP」解散後，香取慎吾爆出私生子傳聞，外傳他認為公司沒有阻止他的隱私擴散，因此感到相當不滿，而有意出走，原本除了木村拓哉之外的成員，在9月合約到期時，都將隨著香取出走，近日卻傳出中居正廣在SMAP解散後，公司仍持續推動他的演出通告，中居在利益權衡之下，可能會選擇留下，而傑尼斯也為受限較多的稻垣吾郎，安排許多演戲邀約，因此只剩香取慎吾和草彅剛去意已決，有粉絲認為，中居最後選擇留下的話，完全是以利益考慮，將引來批判；也有人表示，本就該以利益為主要考量。

中居正廣。（資料照）