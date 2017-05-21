凱特王妃妹大婚 喬治、夏綠蒂當花童超萌
2017/05/21 08:29
凱特王妃妹妹琵琶米德頓結婚，喬治小王子（前排中）及夏綠蒂（背對者）擔任花童。（美聯社）〔娛樂頻道／綜合報導〕凱特王妃的親妹妹琵琶米德頓，選在「520」這樣浪漫的日子和大8歲的富豪男友詹姆斯馬修，於伯克郡、她的老家附近的聖馬可教堂舉辦結婚典禮，凱特王妃則擔任妹妹最得力的助手，未擔任伴娘的她，不希望自己的皇室光芒模糊焦點，妹妹出嫁的那一刻，她默默的跟在後頭，不時彎腰替對方整理婚紗裙擺，並露出喜悅和感動的神情，姊妹情深的一幕令人十分動容。
凱特王妃妹妹琵琶米德頓520結婚，姊姊（右）擔任她最得力的助手。（美聯社）琵琶穿著英國知名婚紗設計師Giles Deacon的婚紗，該品牌以暗黑、誇張的風格聞名，但設計給琵琶的婚紗仍是保留了婚紗純白的元素，並加入從上半身延伸至下擺的蕾絲，相當典雅動人，也襯托出新娘的完美身材，除婚紗外，最搶鏡的就屬擔任擔任花童的喬治小王子及夏綠蒂小公主了，兩個小寶貝和其他花童一起穿上白襯衫和草綠色褲裝，由凱特王妃管理秩序，跟在新娘後面撒花，模樣超萌，讓這場婚禮充滿活潑可愛的氛圍。
相關新聞
- 怕哈利王子搶風頭 凱特王妃妹結婚出奧步
- 狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing
- 凱特王妃停產不生老三 「兩個恰恰好」
- 透露皇室「假面」日常 威廉凱特最大消遣是…
- 凱特王妃妹妹結婚 喬治、夏綠蒂要當花童啦！
- 凱特王妃優雅的秘密 「手拿包」暗藏皇室禮儀
- 黛安娜王妃車禍逝世20年 威廉王子首度踏上巴黎傷心地
- 兒女萌照受好評 凱特王妃獲頒皇家攝影榮譽頭銜
- 26年前當伴娘影片曝光！凱特王妃9歲就是美人胚子
- 威廉王子1家4口過耶誕 喬治超Q、夏綠蒂萌翻
- 凱特王妃被爆懷孕 第3胎是小王子
- 吳品萱挑衫撿飾 裝王妃
- 萌翻！凱特王妃聖誕裝超應景 卻慘遭搶鏡...
- 凱特王妃《遇見街貓》露一手 讓BOB萌甩尾
- 威廉王子全家跑趴 16個月大公主開金口賣萌
- 威廉夫婦訪加拿大 小喬治和夏綠蒂也亮相
推薦新聞