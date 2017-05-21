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凱特王妃妹大婚 喬治、夏綠蒂當花童超萌

2017/05/21 08:29

凱特王妃妹妹琵琶米德頓結婚，喬治小王子（前排中）及夏綠蒂（背對者）擔任花童。（美聯社）〔娛樂頻道／綜合報導〕凱特王妃的親妹妹琵琶米德頓，選在「520」這樣浪漫的日子和大8歲的富豪男友詹姆斯馬修，於伯克郡、她的老家附近的聖馬可教堂舉辦結婚典禮，凱特王妃則擔任妹妹最得力的助手，未擔任伴娘的她，不希望自己的皇室光芒模糊焦點，妹妹出嫁的那一刻，她默默的跟在後頭，不時彎腰替對方整理婚紗裙擺，並露出喜悅和感動的神情，姊妹情深的一幕令人十分動容。

凱特王妃妹妹琵琶米德頓520結婚，姊姊（右）擔任她最得力的助手。（美聯社）琵琶穿著英國知名婚紗設計師Giles Deacon的婚紗，該品牌以暗黑、誇張的風格聞名，但設計給琵琶的婚紗仍是保留了婚紗純白的元素，並加入從上半身延伸至下擺的蕾絲，相當典雅動人，也襯托出新娘的完美身材，除婚紗外，最搶鏡的就屬擔任擔任花童的喬治小王子及夏綠蒂小公主了，兩個小寶貝和其他花童一起穿上白襯衫和草綠色褲裝，由凱特王妃管理秩序，跟在新娘後面撒花，模樣超萌，讓這場婚禮充滿活潑可愛的氛圍。

琵琶米德頓昨大婚，嫁給富豪男友詹姆斯馬修。（法新社）

凱特王妃帶著喬治、夏綠蒂出席婚禮。（美聯社）

凱特王妃不時幫妹妹整理婚紗裙擺。（路透社）

 

 

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