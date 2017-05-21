鷹眼再搭緋紅女巫 坎城合體打片

伊莉莎白歐森（左）和傑瑞米雷納現身坎城影展宣傳新片《風河谷》。（翻攝坎城影展臉書）〔記者許世穎／綜合報導〕第70屆坎城影展正在當地進行中，「鷹眼」傑瑞米雷納和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森合作新片《風河谷》（暫譯，Wind River），入圍本屆一種注目單元，昨也現身宣傳。

《風河谷》由《怒火邊界》、《赴湯蹈火》編劇泰勒謝里丹自編自導，描述傑瑞米飾演的美國魚類及野生動物管理局職員，和伊莉莎伯飾演的FBI菜鳥探員一起調查一宗少女謀殺案。該片日前也被國際權威電影雜誌《Screen》選入本屆坎城影展主競賽、一種關注及導演雙周等單元最突出10部入圍佳片。

導演泰勒謝里丹（左起）、傑瑞米雷納、伊莉莎白歐森一起讓媒體捕捉畫面。（翻攝坎城影展臉書）

傑瑞米和伊莉莎白歷經漫威《復仇者聯盟》系列作品的合作後，早已建立起好交情，這次為了《風河谷》更跑遍日舞、坎城等影展宣傳，也不時被捕捉到親密互動。