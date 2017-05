女星大曬比基尼孕照 辣到看不出四月肚

胡杏兒上周在IG秀出老公親吻肚子照片,宣布懷孕消息。(翻攝胡杏兒IG)〔記者許世穎/綜合報導〕港星胡杏兒上周剛於母親節宣布自己懷孕的好消息,最近和老公跑到馬爾地夫旅遊,兩人不時在IG放上旅遊照,幸福出遊加上美麗風景讓不少粉絲直呼羨慕,她昨更放上比基尼全身照,懷孕後仍維持好身材。

胡杏兒昨在IG放上比基尼美照,更笑說「Maybe I can still trick some people standing in front」(我的正面還是可以騙到一些人吧),好身材一點都看不出已經懷孕4個多月。而粉絲看了除了讚好,也不忘叮嚀懷孕的她要「多注意身體」。

胡杏兒在IG秀出比基尼正面照,完全看不出懷孕。(翻攝胡杏兒IG)