（影音）豬哥亮謝金晶父女情深 3年前手寫信讓豬紅了眼眶

豬哥亮、謝金晶父女倆3年前在《華視天王豬哥秀》同台畫面。（翻攝自華視畫面）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕「綜藝天王」豬哥亮病逝，享壽70歲，《華視天王豬哥秀》為緬懷一代天王的過往身影，日前也再次重播他與女兒謝金晶父女同台的經典片段。節目中，謝金晶為感謝豬的照顧，現場準備手寫信念出對父親的感謝，也讓豬當場紅了眼眶。

豬3年前為替謝金晶宣傳，特地跨刀拍攝歌曲《思念你的心》微電影，片中他飾演愛女心切的父親，跟女兒卻因口角誤會而分開，最後只能憑著專輯來思念分隔兩地的女兒，催淚指數百分百。當集節目中播放該集微電影，主持人陳亞蘭看到當場大飆淚，對著豬直呼：「我懂你的心，被你感動到了」，頻頻轉身拭淚。

而當天謝金晶為感謝豬的照顧，特地準備手寫信，信中滿是對父親的感謝，「之前跟爸爸重逢，雖然已經20年沒叫過爸爸，但是我一點都不陌生，現在我覺得很幸福。重逢的那一天，我發現爸爸手上多了好多皺紋，突然覺得爸爸老了。我會好好孝順爸爸，求神明能讓爸爸身體健康，每天都笑得很開心，也希望能成為爸爸的驕傲，讓爸爸可以以我為榮。」唸完信後，謝金晶轉頭給豬一個溫暖的擁抱，讓豬眼眶滿是淚水，久久說不出話。

豬表示父女倆能重逢，全都要感謝康弘夫妻以及黃西田夫妻倆，並對著謝金晶說：「爸爸也希望你們晚輩好，今天你做歌星也沒讓我失望，唱得很讚」，節目尾聲更不忘向錄影現場的阿公阿嬤推薦自家女兒的唱片，「大家如果愛我，就幫忙捧場一下，多幫她買張專輯」。

相關影片：〈影片取自愛奇藝，如遭移除敬請見諒〉

謝金晶 《華視天王豬哥秀》中手寫信內容：

要感謝爸爸

讓女兒來到這個美麗的世界

也給女兒很開朗很樂天的個性

分開的20年裡

女兒沒有一天忘記爸爸

因為女兒都記得爸爸小時候很疼我

常常抱我 親我

帶我在身邊工作

之前跟爸爸重逢

雖然已經20年沒叫過爸爸

但是我一點都不陌生

現在我覺得很幸福 也很珍惜

我永遠不會忘記

我們見面的那一天

我看到爸爸的手都歪歪的

也有很多皺紋

我突然覺得爸爸老了

所以我要常陪爸爸

好好孝順爸爸

求神明能讓爸爸身體健康

每天都笑得很開心

最後要感謝爸爸

讓女兒美夢成真

加入唱片公司

發行專輯

還跨刀幫女兒拍微電影

陪我上節目

為了我還開新節目

這一切女兒都很感恩

我會很努力很努力

希望可以用好的成績來回報你

也希望能成為爸爸的驕傲

讓爸爸可以以我為榮

也祝福爸爸一切平安順利 身體健康

愛你的女兒