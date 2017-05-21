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（影音）豬哥亮為彌補謝金晶 生前做這件事超催淚

2017/05/21 07:25

豬哥亮逝世後，各方好友紛紛前來靈堂上香致意。（記者趙世勳攝）〔記者粘湘婉／綜合報導〕「綜藝天王」豬哥亮病逝，享壽70歲，各方好友紛紛來到位於板橋龍華會館的靈堂上香弔念，感念他過去的照顧。包括民間友人阿喜、張菲、白冰冰等人都讚豬把家庭擺第一，生前最掛心兒女。他3年前為了彌補女兒謝金晶失去多年的親情，二話不說幫謝金晶拍攝歌曲《思念你的心》微電影，在片中飾演愛女心切的父親，如今豬離世，看來格外令人鼻酸。

豬哥亮在《思念你的心》微電影中，飾演落魄街友，手中緊握謝金晶的唱片。（資料照，豪記唱片提供）豬哥亮當初因「出國深造」與謝金晶分隔20年，他過去曾在節目《華視天王豬哥秀》表示，本以為跟女兒重逢那天，他會當場飆淚，但謝金晶看到他，貼心喊了句爸爸，彷彿2人從未分離，讓他感到相當暖心。而他為彌補女兒失去多年的親情，說什麼也不願錯過謝金晶的首張個人專輯，跨刀演出微電影。

豬哥亮過去力挺謝金晶出唱片。（資料照，豪記唱片提供）片中，豬飾演相當愛女心切的父親，為了愛音樂的女兒，用微薄薪水買了台風琴放在家裡，工作完的欣慰，就是聽女兒彈琴。然而女兒長大進入叛逆期，父女關係逐漸惡化，女兒更氣到離家出走。直到多年後，豬才在無意間得知，離家多年的女兒早已成為歌手，想買張女兒的專輯卻沒錢，在攤販上丟了幾枚零錢抓了CD就跑，被攤販老闆痛扁一頓，就算如此他仍緊抓著手中的CD不放，最後老闆放棄要回CD，他即使滿身是傷，看著懷裡的專輯，仍舊露出欣慰微笑，顯露出對女兒的不捨與疼惜，劇情催淚指數百分百。

影音：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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