豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走

豬哥亮頭七法會，靈堂佈置稍作改變。（記者趙世勳攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，家屬擲筊徵詢他意見，決定以道教儀式舉辦法會，豬的兒女昨天下午捧著他的牌位，含淚引魂離開靈堂，至一旁設置臨時法會處所進行頭七儀式；不過玄妙的事情卻發生在晚間10點，當時葬儀社員工正在替靈堂更換布置，搬著致哀花籃進進出出，意外發現有隻金色的蛾駐留靈堂，不願離去。

一般習俗認為，頭七法會當天，亡者會化成動物或昆蟲「回家」，探視家屬，尤其豬哥亮生前就篤信民間信仰，關於信仰的一切禮數都要到位，更值得觀察他是否會按照習俗，在頭七當天探視家屬。

豬哥亮頭七法會，現場一隻金蛾停駐。（記者趙世勳攝）本報記者率先發現這隻金蛾停留許久，已心覺有異，此時就連見過不少大場面的葬儀社員工都留步指指點點、嘖嘖稱奇，並讚「這蛾的顏色好特別，從沒見過」；但畢竟豬哥亮生前被封為「南霸天」，雖日進斗金卻好賭，70載人生活得十分離奇，若頭七當天化作瑞氣千條的金蛾，也稱得上是頗符合他的調性與天王地位。

現場所有人議論紛紛，一致認為，這是豬哥亮在頭七當天「顯靈」了，但因當時家屬全都離開靈堂，不在法會現場，葬儀社工作人員推測，這應是豬哥亮忍不住思念之情，苦等兒女重返靈堂。

豬哥亮頭七法會，謝金晶（左）及家人對停駐的金蛾感到好奇。（記者趙世勳攝）期間還有記者搬椅子墊高，想把金蛾形體照片拍得更清楚，金蛾一度被驚動，不耐拍翅後又默默偏離原位停駐，堅持不願離去，這時有與豬哥亮較相熟的記者虧「豬大哥應該在抱怨『很煩，別打擾我休息』」，最後至凌晨12點，家屬已完成頭七儀式重返靈堂，記者也全都散場，金蛾竟仍未離去，至少在靈堂駐留2小時，更增添豬哥亮的傳奇色彩。