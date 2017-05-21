限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走

2017/05/21 07:13

豬哥亮頭七法會，靈堂佈置稍作改變。（記者趙世勳攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，家屬擲筊徵詢他意見，決定以道教儀式舉辦法會，豬的兒女昨天下午捧著他的牌位，含淚引魂離開靈堂，至一旁設置臨時法會處所進行頭七儀式；不過玄妙的事情卻發生在晚間10點，當時葬儀社員工正在替靈堂更換布置，搬著致哀花籃進進出出，意外發現有隻金色的蛾駐留靈堂，不願離去。

一般習俗認為，頭七法會當天，亡者會化成動物或昆蟲「回家」，探視家屬，尤其豬哥亮生前就篤信民間信仰，關於信仰的一切禮數都要到位，更值得觀察他是否會按照習俗，在頭七當天探視家屬。

豬哥亮頭七法會，現場一隻金蛾停駐。（記者趙世勳攝）本報記者率先發現這隻金蛾停留許久，已心覺有異，此時就連見過不少大場面的葬儀社員工都留步指指點點、嘖嘖稱奇，並讚「這蛾的顏色好特別，從沒見過」；但畢竟豬哥亮生前被封為「南霸天」，雖日進斗金卻好賭，70載人生活得十分離奇，若頭七當天化作瑞氣千條的金蛾，也稱得上是頗符合他的調性與天王地位。

現場所有人議論紛紛，一致認為，這是豬哥亮在頭七當天「顯靈」了，但因當時家屬全都離開靈堂，不在法會現場，葬儀社工作人員推測，這應是豬哥亮忍不住思念之情，苦等兒女重返靈堂。

豬哥亮頭七法會，謝金晶（左）及家人對停駐的金蛾感到好奇。（記者趙世勳攝）期間還有記者搬椅子墊高，想把金蛾形體照片拍得更清楚，金蛾一度被驚動，不耐拍翅後又默默偏離原位停駐，堅持不願離去，這時有與豬哥亮較相熟的記者虧「豬大哥應該在抱怨『很煩，別打擾我休息』」，最後至凌晨12點，家屬已完成頭七儀式重返靈堂，記者也全都散場，金蛾竟仍未離去，至少在靈堂駐留2小時，更增添豬哥亮的傳奇色彩。

推薦新聞
豬哥亮頭七做這事消病痛 法師一句話讓謝順福鬆口氣 豬哥亮頭七做這事消病痛 法師一句話讓謝順福鬆口氣
2017/05/20 22:53
獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
2017/05/21 00:46
謝金燕今紐約登台 將唱豬哥亮最愛的歌... 謝金燕今紐約登台 將唱豬哥亮最愛的歌...
2017/05/21 06:46
阿信吊胃口 520最想對大家說2個字... 阿信吊胃口 520最想對大家說2個字...
2017/05/20 23:19
豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走 豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
2017/05/21 07:13
豬哥亮病床吐露遺憾 謝金燕將為父秀這橋段 豬哥亮病床吐露遺憾 謝金燕將為父秀這橋段
2017/05/21 07:09
豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
2017/05/21 06:00
（獨家）黑道搶喬豬哥亮賭債 5折結帳加「服務費」還有... （獨家）黑道搶喬豬哥亮賭債 5折結帳加「服務費」還有...
2017/05/21 07:20
謝金燕慟缺席頭七 為豬哥亮選唱這首歌 謝金燕慟缺席頭七 為豬哥亮選唱這首歌
2017/05/21 07:25
（影音）豬哥亮為彌補謝金晶 生前做這件事超催淚 （影音）豬哥亮為彌補謝金晶 生前做這件事超催淚
2017/05/21 07:25
豬哥亮頭七顯靈化金蛾探望…兒女淚灑靈堂 豬哥亮頭七顯靈化金蛾探望…兒女淚灑靈堂
2017/05/21 07:12
女星大曬比基尼孕照 辣到看不出四月肚 女星大曬比基尼孕照 辣到看不出四月肚
2017/05/21 07:38
甄子丹這樣寵小孩 卻讓女兒掩面跪地 甄子丹這樣寵小孩 卻讓女兒掩面跪地
2017/05/21 07:27
鷹眼再搭緋紅女巫 坎城合體打片 鷹眼再搭緋紅女巫 坎城合體打片
2017/05/21 07:22
《失眠》香港票房開紅盤 黃秋生開砲轟電檢 《失眠》香港票房開紅盤 黃秋生開砲轟電檢
2017/05/21 07:35
中村獅童發現罹癌 大恩人竟是老婆 中村獅童發現罹癌 大恩人竟是老婆
2017/05/21 06:00
是接吻高手嗎 孔劉說完答案大笑 是接吻高手嗎 孔劉說完答案大笑
2017/05/21 06:00
賴佩霞憶豬哥亮淚崩 9戲院重映大釣哥 賴佩霞憶豬哥亮淚崩 9戲院重映大釣哥
2017/05/21 06:00
王子60億遺產由6人繼承 逾45個冒牌貨騙不到錢 王子60億遺產由6人繼承 逾45個冒牌貨騙不到錢
2017/05/21 06:00
信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」 信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」
2017/05/21 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.