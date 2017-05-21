豬哥亮入住天堂級「豪宅」 張惠妹的他也長眠於此
2017/05/21 07:20
〔記者陽昕翰／台北報導〕豬哥亮昨舉辦頭七法會，之後將長眠基隆的「擁恆文創園區」，其實不只豬哥亮，已逝的台灣音樂大師、天后張惠妹恩師陳志遠，同樣安葬於此，該私人墓園地處基隆，號稱「天堂超豪宅」，有大師斷言此地風水屬於「迴龍顧祖」，可庇佑豬家後代子孫的發展。
先前就已經傳出，豬哥亮的家屬與擁恆的總經理簽下契約，不過豬哥亮後來決定由土葬改成火葬，直到昨天豬哥亮靈堂換了新背板，預告將在「擁恆」閃亮登場，更確定了豬哥亮身後的長眠地。
另外，據知該園區更考慮要規劃專屬區域，未來計畫播放豬哥亮生前的紀念影片，可讓民眾到場追思。
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