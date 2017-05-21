520最強啦啦隊！「神力女超人」加持中信兄弟

兄弟象棒球隊與神力女超人做跨界合作。（華納兄弟提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕中信兄弟「女孩日」本周末兩天在「台中洲際棒球場」登場，5月20日這天，曾經獲得世界啦啦隊錦標賽冠軍的中華競技啦啦隊上場為球員們加油打氣，啦啦隊上最受矚目的女孩們，受到即將上檔的電影《神力女超人》的啟發，為觀眾帶來一段最青春、最有戰鬥力與最有勇氣的精彩表演。

比賽當天由棋壇第一美女黑嘉嘉擔任開球嘉賓，中信兄弟期望藉由在各自領域都有非凡成就的女性做為開球員，來期許所有女孩們都能勇敢追求自己的興趣與夢想。除了開球嘉賓外，「女孩日」電影片商也在現場發贈《神力女超人》NFC科技貼紙，讓整個球場充滿神力加持。

《神力女超人》即將上映，讓許多影迷都相當期待。（華納兄弟提供）

《神力女超人》講述一名從小被訓練成為英勇戰士的亞馬遜公主黛安娜，她生長在與世隔絕的天堂島，有天意外踫上墜機的美國飛行員，得知小島以外的世界正經歷一場武力衝突，戴安娜毅然離開家園，深信自己有能力阻止這場戰爭。在第一次世界大戰中，她與人類並肩作戰，戴安娜將會發現自己真正的力量，以及她與生俱來的天命；該片5月30日上映。