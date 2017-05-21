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甄子丹這樣寵小孩 卻讓女兒掩面跪地

2017/05/21 07:27

甄子丹相當疼愛13歲的女兒。（翻攝自微博）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕武打男星甄子丹與名模妻汪詩詩結婚14年，育有一雙兒女，他在演藝圈是出名疼愛小孩的爸爸，這回13歲的女兒Jasmine第一次獨自出國1週，日前返港，甄子丹和老婆特地到機場接機，還擺出大陣仗歡迎女兒回家，讓Jasmine害羞到掩面跪地。

汪詩詩在IG分享了與老公甄子丹到機場接機女兒的一系列照片，只見兩人拉起了布條，上面用英文寫了大大的「歡迎回家」，夫婦兩人還掛上花圈，興奮地手舞足道，彷彿要接待重量級訪客。

Jasmine看到父母誇張的接機陣勢，當場笑翻。（翻攝自IG）結果Jasmine在機場一出關，看到父母誇張的接機陣勢，當場笑翻、害羞得掩面跪地，隨後3人就開心相擁，甄子丹還幫Jasmine掛上花圈，一家人溫馨又搞笑的互動，在網路上掀起熱議。

汪詩詩還在IG寫道，「雖然我們讓公主感到尷尬了，但誰在乎！這是她第一次離開我們整整一週，我們太想她了！」也同時向當天的的粉絲道歉，「向那些想和我們合照的粉絲說聲抱歉，但當天是我們的私人時間，而且女兒回家讓我們太興奮了！」一家人的好感情也讓粉絲大喊羨慕。

甄子丹與汪詩詩拉起了布條迎接女兒回國。（翻攝自IG）甄子丹一家人的背影相當溫馨。（翻攝自IG）

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