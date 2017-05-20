豬哥亮頭七做這事消病痛 法師一句話讓謝順福鬆口氣

豬哥亮頭七法會。（記者趙世勳攝）

〔記者粘湘婉／新北報導〕「綜藝天王」豬哥亮病逝享壽70歲，今頭七法會也特地舉辦所謂的「藥懺」儀式，祈求豬在另個世界健康無病痛。法師更帶頭帶著家屬繞八字小跑步數圈，見眾人氣喘吁吁，更貼心安排休息時間，笑稱「還可以跑嘛？會喘嗎？不喘的話，讓我們再多跑3圈就好」，輕鬆口吻讓連日來相當緊繃的謝順福鬆了一口氣，深吸一口氣繼續跑。

豬哥亮頭七法會。（記者趙世勳攝）

由於豬因病逝世，頭七法會也進行所謂的「藥懺」儀式，由法師誦讀藥師經文，並在藥壺中煎用，之後由謝順福帶頭，將藥壺帶出法會現場摔破，象徵亡者在天上身體痊癒再也不需要吃藥；接著家屬在法師帶領下領跑，依序是謝順福、謝佑穎、豬的小孫子，之後謝金晶、謝青燕加入，不時壓低孝衣帽沿，不讓人見到悲傷面容。「藥懺」儀式結束後，由法師舉辦「弄樓」儀式，表演噴火、單輪特技、弄鑼等特技，用來幫亡者「做功德」，法師演出途中不時要求眾人鼓掌，「好看要拍拍手啊」，歡樂演出相當適合豬哥亮生前的開朗形象，也沖淡不少哀傷氣氛。

豬哥亮頭七法會。（記者趙世勳攝） 豬哥亮頭七法會。（記者趙世勳攝） 豬哥亮頭七法會。（記者趙世勳攝）