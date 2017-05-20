《春花望露》情侶檔12月結婚！ 文汶甜嫁吳皓昇

文汶和吳皓昇愛情長跑8年，預計在今年12月舉辦婚禮。（翻攝自文汶臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民視八點檔《春花望露》演員文汶和吳皓昇因拍攝《懷玉傳奇千金媽祖》相識並陷入熱戀，愛情長跑8年感情相當穩定。去年10月吳皓昇藉著文汶生日時，拿出戒指告白「你願意當永遠的吳太太嗎？」求婚成功，而小倆口今宣布預計在12月舉辦婚禮，廣獲外界祝福。

據《聯合報》報導，文汶雖在去年點頭嫁給吳皓昇，小倆口卻因拍攝《春花望露》抽不出時間，而屬猴的文汶原本希望能生個猴寶寶，也因此作罷。她透露，前陣子有特別找算命師看命盤、挑日子，最後決定在12月舉辦婚禮，此外，她也在臉書寫下「告別單身，就此幸福美滿」，難掩興奮心情，至於確切日期則要看宴客的時間地點才能確定。



吳皓昇去年10月向文汶求婚成功，卻因工作繁忙來不及生猴寶寶。（翻攝自文汶臉書）

文汶過去因演出《風水世家》中的小三張佩琪人知名度大開，在戲裡也大多飾演壞女人角色，她表示演出時常常需要大吼大叫，讓同劇演員蘇晏霈、陳昭榮等笑稱「哪來的瘋子啊！」而一路演過小三、瘋女，她坦言因為情緒起伏太大搞得身心俱疲，太累的時後就會到吳皓昇向她求婚的景觀餐廳放空自己，言語中流露出滿滿愛意。

文汶坦言拍戲太累時會到吳皓生求婚的餐廳放空自己。（翻攝自文汶臉書）