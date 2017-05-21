（圖多）台粉太強大！太妍手機搶拍應援：我真的很愛台灣！

太妍今凌晨在IG上傳拿著台灣粉絲準備的「看著你 我的微笑就會綻放」應援手幅後台照。（翻攝自IG）

〔記者陳立妍／新北報導〕南韓夯團「少女時代」隊長太妍首度以個人之姿在台開唱，昨演唱會進行到第2天，接近尾聲前2樓粉絲以紅白色紙板排出韓文的「太妍大人」，但她因專心唱歌沒發現，唱畢後才發現歌迷騷動，懊惱說：「我又沒看到你們舉牌！」1樓的粉絲舉起寫著韓文「看著你 我的微笑就會綻放」手幅，2樓粉絲也隨即再切換顏色，改以藍黃色紙板排出「心動了怎麼辦」，讓太妍當場驚呼：「太棒了！你們還會瞬間換字喔？我可以用我的手機拍下來嗎？我也想留做紀念。」

2樓粉絲先以紅白色紙板排出韓文的「太妍大人」（圖上），隨後再切換顏色及文字改排「心動了怎麼辦」（圖下），讓太妍又驚又喜。（讀者提供）

之後，太妍從工作人員手中要來手機，指揮歌迷再來一次，但她因為指甲的關係似乎不太好拍攝，邊拍邊笑又問粉絲：「我可以用錄影的嗎？」嬌笑指定：「我想要拍瞬間換字的！」親自數123見證粉絲應援的神速。看到台灣歌迷為她準備的驚喜，太妍感動表示：「因為這樣我真的很愛台灣！這真的是一個非常非常了不起的默契啊！謝謝SONE，好了不起喔！我覺得我會做夢夢到耶！太棒了、太棒了！這到底是誰的點子啊？」

太妍昨晚在台開唱，開心送飛吻。（記者王文麟攝） 太妍充滿爆發力的美聲震懾全場。（記者王文麟攝） 太妍開心轉圈，好心情藏不住。（記者王文麟攝）

太妍看到全場粉絲的熱情，有感而發說：「每次來都只是接受大家的愛，覺得有些抱歉，我會常常來台灣，帶來更多的表演跟你們見面，雖然這次只有我來，但我會再帶著少時的成員來」，與粉絲許下約定。之後，粉絲以《告白頌》在安可時呼喚太妍，她出場後藏不住訝異與開心，頻頻對歌迷發問：「為什麼SONE這麼可愛？大家好羅曼蒂克喔！我聽到大家在唱《告白頌》，你們怎麼知道的啊？」並央求粉絲再唱一次給她聽，感動說：「我真的是一個很有福氣的人！」

太妍一連三天在台開唱。（記者王文麟攝）

演唱會結束前太妍不捨地與粉絲一一對眼、揮手，最後以2樓粉絲排著「心動了怎麼辦」為背景與全場歌迷合照，拍完後她不忘再次稱讚「你們真的很像奧運選手」，並向貼心準備應援驚喜的粉絲說：「我今天拍的照片都會上傳喔！大家就來找找看自己囉！」為演唱會畫下完美的句點。

太妍此次來台開唱創韓星單人最多場紀錄。（記者王文麟攝）

太妍在IG上傳演唱會她親手拍攝的粉絲應援畫面：〈影片取自太妍IG，如遭移除敬請見諒〉