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林依晨拍戲曾有生命危險 導演「綁鉛塊跳海」

2017/05/20 21:04

林依晨對於戲據要求嚴謹，曾為了演出遭遇生命危險。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「零負評女神」林依晨出道16年，演過多部膾炙人口的戲劇作品，雖然演藝經驗豐富，但對於任何一部作品都毫不馬虎，更曾曝光她寫滿密密麻麻筆記的劇本，相當敬業。過去曾和她合作過電影《飛躍情海》的導演王毓雅也對他讚譽有加，更爆拍戲過程中為了畫面到位，曾遇生命危險。

《聯合報》報導，林依晨在2003年以《飛躍情海》一舉入圍金馬獎最佳女主角和最佳新演員2大獎，雖然當時還是個新人，但導演王毓雅不僅直誇她外型甜美又可愛，更大讚她非常敬業。電影中林依晨有場跳海戲，為了畫面逼真，在拍攝時她必須綁上鉛塊讓身體下沉，即使現場有救生員待命，仍具極高的危險性，而她不但沒有拒絕，甚至相當認真演出，最後順利完成這場戲。

林依晨在《飛躍情海》中演出跳海戲碼，並在身上綁鉛塊，相當危險。（大唐國際娛樂提供）

此外，王毓雅透露：「林依晨很會游泳，所以很多劇組都要她拍跳海戲，讓她很哀怨。」雖然常常遇到相當艱難的戲碼，她都盡力演出，希望將最好的呈現給觀眾。而林依晨的新作《神秘家族》19日在台上映，也是她宣稱出道以來最虐心的作品，但勇於嘗試新角色是她對自己戲劇上的要求。

林依晨曝《神秘家族》是從影以來最心的作品。（華映提供）

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