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（影音）太妍露肩開衩禮服秀辣腿 美聲懾服5000鐵粉

2017/05/20 19:40

太妍演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／新北報導〕南韓夯團「少女時代」隊長太妍首度單槍匹馬登台開唱，一連3天在新莊體育館舉辦演唱會，今晚她身穿白色露肩開高衩長禮服秀美腿，以女神之姿演唱《Feel So Fine》登場，清亮高亢美聲懾服全場5000名歌迷。

太妍演唱會。（記者王文麟攝）

之後太妍飆唱夯曲《I》，展現傲人的高音，隨後她帶領粉絲大合唱，與歌迷互動炒熱現場氣氛，緊接著登上圓型升降舞台熱唱《Make Me Love You》，台下粉絲也奮力搖著粉紅色螢光幕，唱畢太妍更開心發射飛吻。

太妍演唱會。（記者王文麟攝）

自我介紹時，太妍先以標準的華語「大家好，我是太妍，見到你們很高興！」看到滿場的歌迷更興奮喊了聲：「哇！」太妍表示：「昨天因為粉絲們為我製造了很美好的時光，所以我昨天睡得很好，今天狀況也很好喔！」並以華語「大家準備好了嗎？」詢問粉絲是否已經準備好和她同歡，講完之後忍不住大笑說：「好有趣！」好心情藏不住。

太妍此次來台連唱3天，創韓星單人開唱最多場紀錄，共吸引1.5萬名粉絲朝聖，票房約5000萬元。此外，太妍的最新個人韓語專輯《My Voice （Deluxe Edition）》現已在台發行。

太妍演唱會。（記者王文麟攝）

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