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（影音）蔡旻佑揪媽媽「讚聲」 飆唱江蕙《落雨聲》

2017/05/20 18:30

〔記者陳逸寬／台北報導〕蔡旻佑今天下午在華山Legacy舉辦「Voice Up 讚聲」演唱會，他分別以吉他、電子琴、小提琴自彈自唱，演出《黑色柳丁》、《黑色幽默》、《默》組曲，最後飆出高音完美Ending獲得滿堂彩！

蔡媽媽（右）演唱江蕙《落雨聲》，蔡旻佑在一旁拉小提琴伴奏。（記者陳逸寬攝）蔡旻佑今在華山Legacy開唱。（記者陳逸寬攝）

藉由520這天，蔡旻佑請出蔡媽媽當特別嘉賓，並在台上獻吻表達愛意，媽媽演唱一首江蕙《落雨聲》，他在旁拉小提琴為母親伴奏，台下歌迷聽得如癡如醉，直呼「蔡媽媽唱得比較好！」他說媽媽年輕時也有個歌手夢，可惜被外公阻止，今天邀請她上台，也是為了一圓媽媽的夢想。

蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。（記者陳逸寬攝）蔡旻佑（右）台上獻吻，媽媽笑開懷！（記者陳逸寬攝）張睿家（左）出席蔡旻佑演唱會。（記者陳逸寬攝）戴愛玲出席蔡旻佑演唱會。（記者陳逸寬攝）蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。（記者陳逸寬攝）蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。（記者陳逸寬攝）蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。（記者陳逸寬攝）蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。（記者陳逸寬攝）

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