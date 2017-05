(影音)蔡旻佑揪媽媽「讚聲」 飆唱江蕙《落雨聲》

〔記者陳逸寬/台北報導〕蔡旻佑今天下午在華山Legacy舉辦「Voice Up 讚聲」演唱會,他分別以吉他、電子琴、小提琴自彈自唱,演出《黑色柳丁》、《黑色幽默》、《默》組曲,最後飆出高音完美Ending獲得滿堂彩!

蔡媽媽(右)演唱江蕙《落雨聲》,蔡旻佑在一旁拉小提琴伴奏。(記者陳逸寬攝) 蔡旻佑今在華山Legacy開唱。(記者陳逸寬攝)

藉由520這天,蔡旻佑請出蔡媽媽當特別嘉賓,並在台上獻吻表達愛意,媽媽演唱一首江蕙《落雨聲》,他在旁拉小提琴為母親伴奏,台下歌迷聽得如癡如醉,直呼「蔡媽媽唱得比較好!」他說媽媽年輕時也有個歌手夢,可惜被外公阻止,今天邀請她上台,也是為了一圓媽媽的夢想。

蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。(記者陳逸寬攝) 蔡旻佑(右)台上獻吻,媽媽笑開懷!(記者陳逸寬攝) 張睿家(左)出席蔡旻佑演唱會。(記者陳逸寬攝) 戴愛玲出席蔡旻佑演唱會。(記者陳逸寬攝) 蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。(記者陳逸寬攝) 蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。(記者陳逸寬攝) 蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。(記者陳逸寬攝) 蔡旻佑「Voice Up 讚聲」演唱會。(記者陳逸寬攝)