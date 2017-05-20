限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

金鋼狼原型不是狼？ 休傑克曼自揭「學錯動物」黑歷史

2017/05/20 19:32

休傑克曼演出金鋼狼長達8年，自曝一開始竟因不知道原型大搞烏龍。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導］好萊塢影星休傑克曼自2009年在系列電影《X戰警》中演出人氣角色金鋼狼，一連就參與了9部，並在今年推出的夯片《羅根》中最後一次以金鋼狼亮相。而休傑克曼透露「金鋼狼」並不是以狼為原型，更大爆自己第一次接演金鋼狼發生的糗事。

《羅根》是休傑克曼飾演金鋼狼的告別作。（福斯電影提供）

據《美聯社》報導，休傑克曼第一次演出金鋼狼前，花了2個禮拜的時間埋頭鑽研狼的動作、習性，再花3個禮拜排演，甚至一度狂熱到經過電影院看到狼的紀錄片都想說「我要去看看」。不料開拍後，導演布萊恩辛格看到休傑克曼的演出卻疑惑問「你走路有點奇怪，怎麼回事？」最後休傑克曼才恍然大悟金鋼狼的原型並不是狼，而是狼獾。

此外，休傑克曼當時甚至還回頂導演：「世界上才沒有狼獾這種東西！」讓布萊恩辛格無奈表示「去動物園看看吧，老兄。」憶起往事，休傑克曼直呼超糗，並坦言當時真的不知道有狼獾這種動物存在，也因為演出金鋼狼讓他增廣見聞。

休傑克曼透露當時以為金鋼狼的原型是狼，開拍後才知道是狼獾。（翻攝自美聯社）

相關新聞

推薦新聞
王彩樺2度弔唁豬哥亮 靈堂密會1小時 王彩樺2度弔唁豬哥亮 靈堂密會1小時
2017/05/20 14:46
林奕含狼師案扯出陳子璇遭性騷 高國華護妻酸爆了 林奕含狼師案扯出陳子璇遭性騷 高國華護妻酸爆了
2017/05/20 10:29
豬哥亮頭七法會8小時 謝順福坐鎮4子女招魂 豬哥亮頭七法會8小時 謝順福坐鎮4子女招魂
2017/05/20 12:50
（影音）豬哥亮遺作《大釣哥》重映 這9家戲院看得到 （影音）豬哥亮遺作《大釣哥》重映 這9家戲院看得到
2017/05/20 14:27
（影音）太妍寶島首唱自評100分 放話下次開4場！ （影音）太妍寶島首唱自評100分 放話下次開4場！
2017/05/20 17:11
三級片男星曬照慶53歲 凍齡20年被虧做醫美 三級片男星曬照慶53歲 凍齡20年被虧做醫美
2017/05/20 11:33
哈利王子獨寵未來王妃 不用安檢就能進肯辛頓宮 哈利王子獨寵未來王妃 不用安檢就能進肯辛頓宮
2017/05/20 11:22
（影音）豬哥亮頭七 謝金晶孱弱引魂哭紅眼 （影音）豬哥亮頭七 謝金晶孱弱引魂哭紅眼
2017/05/20 17:08
宋仲基牌失靈！帥軋朴海鎮2分鐘 收視竟跌了 宋仲基牌失靈！帥軋朴海鎮2分鐘 收視竟跌了
2017/05/20 12:10
選美女神沙灘大解放 傲曬火辣S型曲線 選美女神沙灘大解放 傲曬火辣S型曲線
2017/05/20 14:52
5年後再見卻是靈堂⋯豬哥亮辭世 BB慟哭「秀場終結」 5年後再見卻是靈堂⋯豬哥亮辭世 BB慟哭「秀場終結」
2017/05/20 10:42
康熙回來了！小S逼供 唐綺陽坦承微整形 康熙回來了！小S逼供 唐綺陽坦承微整形
2017/05/20 12:27
豬哥亮靈堂拉皮 簽名背書長眠地 豬哥亮靈堂拉皮 簽名背書長眠地
2017/05/20 16:20
CNN專訪問：是接吻高手嗎？孔劉羞回這2字 CNN專訪問：是接吻高手嗎？孔劉羞回這2字
2017/05/20 12:48
（影音）豬哥亮頭七法會開始 謝金晶披麻口罩參拜 （影音）豬哥亮頭七法會開始 謝金晶披麻口罩參拜
2017/05/20 16:49
放開那男孩！青峰520曬「甜照」閃瞎網友 放開那男孩！青峰520曬「甜照」閃瞎網友
2017/05/20 18:06
（圖輯影音）太妍有空會去夜市品小吃 但是... （圖輯影音）太妍有空會去夜市品小吃 但是...
2017/05/20 17:38
聽母叮囑保護家庭 郭富城避談合腳嫩妻孕事 聽母叮囑保護家庭 郭富城避談合腳嫩妻孕事
2017/05/20 16:14
林志玲520伸腿揪咖陪跳海 慘被這3字瘋狂洗版 林志玲520伸腿揪咖陪跳海 慘被這3字瘋狂洗版
2017/05/20 16:50
（影音）TWICE又惹議 新歌爆抄襲海莉夯曲 （影音）TWICE又惹議 新歌爆抄襲海莉夯曲
2017/05/20 17:31
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.