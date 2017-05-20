金鋼狼原型不是狼？ 休傑克曼自揭「學錯動物」黑歷史

休傑克曼演出金鋼狼長達8年，自曝一開始竟因不知道原型大搞烏龍。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導］好萊塢影星休傑克曼自2009年在系列電影《X戰警》中演出人氣角色金鋼狼，一連就參與了9部，並在今年推出的夯片《羅根》中最後一次以金鋼狼亮相。而休傑克曼透露「金鋼狼」並不是以狼為原型，更大爆自己第一次接演金鋼狼發生的糗事。

《羅根》是休傑克曼飾演金鋼狼的告別作。（福斯電影提供）

據《美聯社》報導，休傑克曼第一次演出金鋼狼前，花了2個禮拜的時間埋頭鑽研狼的動作、習性，再花3個禮拜排演，甚至一度狂熱到經過電影院看到狼的紀錄片都想說「我要去看看」。不料開拍後，導演布萊恩辛格看到休傑克曼的演出卻疑惑問「你走路有點奇怪，怎麼回事？」最後休傑克曼才恍然大悟金鋼狼的原型並不是狼，而是狼獾。



此外，休傑克曼當時甚至還回頂導演：「世界上才沒有狼獾這種東西！」讓布萊恩辛格無奈表示「去動物園看看吧，老兄。」憶起往事，休傑克曼直呼超糗，並坦言當時真的不知道有狼獾這種動物存在，也因為演出金鋼狼讓他增廣見聞。

休傑克曼透露當時以為金鋼狼的原型是狼，開拍後才知道是狼獾。（翻攝自美聯社）