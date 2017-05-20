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（影音）自認非「女神」！太妍洩淘氣想和粉絲當朋友

2017/05/20 17:36

太妍記者會。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／新北報導〕南韓夯團「少女時代」隊長太妍，首度以個人之姿登台開唱，下午記者會上她坦言：「這次成員不在讓我有點擔心，但是有粉絲和我一起度過，加上還有其他舞者和工作人員，讓我很有安全感，而且粉絲們給了我很大的尖叫聲，非常熱烈的歡迎我」，原本感到空虛的心已經被歌迷們填滿。

太妍記者會。（記者王文麟攝）

被粉絲封為「女神」的太妍，一聽到這個稱號先是搖頭否認「我不是」！對於粉絲這麼形容她感到很感謝，笑說：「我和粉絲在一起的時候比較淘氣，比較像是朋友。」她也透露想到美食很多的夜市朝聖，礙於有工作在身無法成行，知道昨天工作人員有去夜市，聽到他們推薦「骰子牛」很好吃，直呼：「我也想吃吃看，下次我要征服台灣的夜市！」

太妍記者會。（記者王文麟攝）

除了台灣場3場演唱會門票宣告秒殺，上周3場首爾演唱會門票也同樣搶翻天，就連太妍本人用手機上網買票都買不到。太妍表示原本想邀請朋友來看演唱會，但是她自己也沒票，身邊的人跟她抱怨，讓她無奈說：「不知道這算是好事還壞事？」而太妍為了體驗粉絲的心情，也特地上網搶票，聽到台灣歌迷購票前還得先答題，她當場驚呼：「不知道，我現在才知道！」並現場挑戰答題，輕鬆輕鬆就答對2題，讓她面露驕傲神色，「太簡單了！我的事情我一定知道啊！」

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