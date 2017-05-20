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張兆志心疼妻患「短暫失憶症」曝520結婚甜蜜原因

2017/05/20 17:59

張兆志透露5月20日是和老婆任是滿2年的日子，才會選擇在這天登記結婚。（翻攝自許允樂臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張兆志常常在臉書替網友解決感情上的疑難雜症，被封「愛情大師」。今年1月他向小13歲的網紅女友許允樂求婚成功，並在5月20日登記結婚，不僅有諧音「我愛你」，更是因為這天剛好是2人認識滿2年的日子。此外，其實張兆志的老婆患有短暫失憶症，讓他相當心疼。

張兆志曝老婆患有短暫失憶症，平時要花多一點時間提醒，讓他相當心疼。（翻攝自許允樂臉書）

許允樂在大學時因壓力導致急性休克，送醫急救後被檢查出右腦有零星血塊，導致常常雙手無力，甚至出現短暫失憶的症狀。對此，張兆志心疼表示「以前對那些細菌、細胞的單字都可以倒背如流，但是現在一個都記不起來⋯」更提到老婆有時一個問題會問2次以上，需要花多一點時間提醒，但他不僅不嫌麻煩，反而大讚很可愛，言語中流露滿滿愛意。

許允樂曬出身分證配偶欄，開心宣布「我們結婚了！」（翻攝自許允樂臉書）

今小倆口一早就到戶政事務所登記結婚，2人紛紛在臉書開心宣布「我們結婚了！」升格成喬志太太的許允樂不但興奮曬出配偶欄直呼「以後爸爸的名字下面是老公的名字」更感性寫下：「我們前世應該是520次的回眸。」而喜訊一出也廣獲外界祝福。

許允樂感性告白「我們前世應該是520次的回眸」。（翻攝自許允樂臉書）

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