太妍寶島首唱自評100分 放話下次開4場！

太妍記者會。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／新北報導〕南韓夯團「少女時代」隊長太妍一連3天在台開唱，今下午她趁著開唱前舉辦記者會，此次太妍首度單槍匹馬撲台開個唱，3場演唱會1.5萬張門票在7分鐘秒殺，不少粉絲買不到票只能守在場外。太妍透露來台後聽到這個消息，自己也覺得很遺憾，希望能和更多人同樂，隨後發下豪語：「本來是開2場，因為反應很熱烈變3場，那下次是不是要開4場？」

太妍記者會。（記者王文麟攝）

昨演唱會上太妍向粉絲表示，「台灣是讓我得到很多力量的地方」，她受訪時稱：「從少女時代的演唱會，粉絲們就給我們很多驚喜，跨越語言向我們傳達很多事情，對我而言，台灣是很棒的地方，這3場演唱會也是我很重要的日子，我不會忘記這3天，會更努力表演！」被問到替昨晚的演唱會打幾分？太妍謙虛說：「我個人覺得昨天很棒，我50分，粉絲50分，加起來100分。」主持人阿娟拱太妍今天演唱會更賣力表演，讓分數爆表突破100分，她也笑回：「好啊！加油！」記者會結束前更甜笑向記者拜託，「請大家寫好一點的報導，照片也要挑美美的喔！」心情非常好。

太妍記者會。（記者王文麟攝） 太妍記者會。（記者王文麟攝） 太妍記者會。（記者王文麟攝）