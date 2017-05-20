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（影音）TWICE又惹議 新歌爆抄襲海莉夯曲

2017/05/20 17:31

［１］

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「TWICE」2015年出道，唱紅了「Cheer up」、「TT」等夯曲，出道短短一年半便在南韓樂壇佔有一席之地，日前發行第四張迷你專輯「SIGNAL」，外界毀譽參半，其中一首歌曲「Someone Like Me」更是爆出抄襲風波。

TWICE新歌遭疑抄襲海莉史坦菲德的「Starving」。（擷取自YouTube）

TWICE過去推出新歌曲總能攻佔排行榜第一名，而這次在南韓「Melon」卻被一度被擠到第五，聲勢不如以往，且新歌「Someone Like Me」被爆抄襲美國女星海莉史坦菲德的單曲「Starving」，兩首歌皆以輕柔的旋律為主，而歌曲一開頭的地方更是幾乎一樣，引起網友討論，認為實在是「太誇張」。

TWICE人氣超夯，為南韓新生代最受歡迎的女團之一。（翻攝自TWICE臉書）

TWICE最新主打歌「SIGNAL」推出時也被質疑MV中的超能力設定抄襲男團「EXO」，且歌曲評價也不盡理想，被批與先前推出的歌曲相比水準差太多，也有網友認為舞蹈動作越來越簡單，像是在刻意賣萌，僅管外界批評不斷，「SIGNAL」MV推出僅五天的時間，點閱率就已突破兩千萬，TWICE的高人氣仍是不容小覷。

海莉史坦菲德的「Starving」：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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