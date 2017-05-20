遭陳羽凡好兄弟咒死 狗仔回應酸度破表

胡海泉（左圖左、右圖）為了好兄弟陳羽凡（左圖右）酒祭狗仔。（合成圖，翻攝自「羽泉」微博、截取自秒拍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手陳羽凡日前因為老婆白百何在泰國調戲小鮮肉遭拍，隨後承認兩人早已離婚，甚至在酒醉後不滿狗仔跟拍而拿高爾夫球桿砸爛狗仔車窗。不過，由於事後狗仔做偽證將車窗又砸破另一個大洞才報警，導致陳羽凡和好兄弟胡海泉不爽，胡甚至在節目中「酒祭」狗仔，詛咒狗仔去死！對此，有「中國第一狗仔」之稱的卓偉也回應了。

卓偉酸胡海泉自己也曾壁咚嫩妹被拍到。（翻攝自卓偉微博）

今日，有網軍在微博上對卓偉提問，詢問他對於胡海泉在節目中「酒祭」自己的看法，沒想到卓偉以14字超酸回應說「可笑『壁咚』事未忘，美酒無辜助讒言」，暗諷胡海泉之前也被自己的團隊拍到過深夜避咚一白衣嫩妹，還譏諷胡可笑，並指胡說的是挑撥離間的話。

胡海泉今年2月遭爆（左一、右二）夜會一白衣女子（左二、右一），還上演「壁咚」。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

事實上，胡海泉今年2月才被拍到深夜和一名白衣女子幽會，還在大街上上演壁咚戲碼，後來兩人不僅同入一間酒吧，還一起回胡海泉家過夜。事後，胡海泉在微博發文道歉，雖然不認有新戀情，但隱晦承認了流傳多年的「隱婚隱生」傳言。

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