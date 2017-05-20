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《學校2017》男主角是他！ 竟和金裕貞相差10歲

2017/05/20 16:58

《學校2017》將於7月開播，近日曝光男女主角可能由金裕貞（左）、金正賢（右）合力演出。（合成圖，翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓校園題材夯劇學校系列從1999年播出後捧紅許多當紅韓星，像是主演趙寅成、河智苑、李鍾碩、金宇彬、金所炫、南柱赫等，而《學校2017》確定將於7月播出，不僅日前傳出女主角由「國民妹妹」金裕貞擔綱演出，男主角人選也在今天出爐！

學校系列每每推出皆捧紅許多當紅明星。（翻攝自KBS）

據《news1》報導，昨傳出金裕貞將繼《雲畫的月光》後，暌違10個月接演《學校2017》的女主角，而男主角則找來夯劇《嫉妒的化身》中的金正賢接演。2人搭檔組合雖讓大票粉絲直呼超期待，但也有不少網友認為27歲的金正賢和年僅17歲的金裕貞合演高中生有點彆扭，反應兩極。

雖然2人年齡相差10歲，但金正賢臉蛋稚嫩，在《嫉妒的化身》中同樣逆齡演出高中生，也讓網友替他出面緩頰「無違和」。不過目前男女主角人選仍尚未敲定，金裕貞的所屬公司sidus HQ表示「確實有收到劇本邀約，但是否出演還不確定。」但仍掀起一波熱議。

27歲的金正賢過去曾演過高中生，稚嫩臉蛋和高中校服無違合。（翻攝自金正賢Instagram）

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