陳羽凡遭偽證抹黑 好兄弟「酒祭」狗仔力挺

胡海泉（左）和陳羽凡（右）是多年的好兄弟。（翻攝自胡海泉微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手陳羽凡日前因不滿狗仔爆料前妻白百何出軌導致一家人的生活驟變，深夜拿高爾夫球桿砸爛跟拍狗仔的車窗。不過，陳羽凡當晚明明只揮了一桿，之後狗仔公佈的圖片卻又多了一個大洞，讓他怒斥狗仔「作偽證」，連其團員胡海泉也在微博上力挺發聲。而胡海泉疑似對此怒氣未消，日前更在節目中「酒祭」狗仔！

陳羽凡只揮了一桿，狗仔事後釋出的照片車窗上卻有兩個洞。（翻攝自新浪娛樂）

胡海泉日前上節目談及狗仔作偽證一事，先是忿忿不平地罵道「小人可以齷齪到這種程度」，接著又說狗仔每次都大言不慚地用「職業道德」當藉口，令他相當不以為然，並透露警察後來有對作偽證的狗仔做了充分的「教育」。

胡海泉在節目中「酒祭」狗仔。（合成圖，截取自秒拍）

最後，胡海泉甚至還對準有「中國第一狗仔」之稱的狗仔頭頭卓偉開槍說「你不是號稱是娛樂圈裡說真話的人嗎」？直言自己覺得挺無趣的、想敬狗仔一杯，接著便拿起酒杯往後潑灑「酒祭」狗仔，暗指狗仔已死、詛咒不肖狗仔。



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