聽母叮囑保護家庭 郭富城避談合腳嫩妻孕事

郭富城（左）上月低調迎娶合腳小模方媛（右）。（資料照，香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲港星郭富城上月低調終結單身，迎娶相差22歲的合腳小模方媛，外傳女方已懷孕，此次結婚可謂雙喜臨門，昨出席活動，再度被問及嫩妻孕事，他卻以被媽媽提醒要保護家人為由，巧妙避談家事。

郭富城（左）合體方媛（右），夫妻倆現身中環商場選購母親節禮物。（翻攝自明報）



郭富城昨出席電影節活動，透露近日與周潤發合拍新片《無雙》，除了在香港拍攝，還要與劇組赴泰國及加拿大取景，同時提到還有一部戲要拍至年底，眾人也好奇，工作如此繁忙，是否會想減少工作多陪家人？他說「現在我的獎態很好，會好好把握，希望演更多好電影，不想有遺憾。」

郭富城（左）向來孝順，對媽媽（右）的話百依百順。（翻攝自郭富城微博）

郭富城坦言先前一家人吃飯慶祝母親節時，已被媽媽叮囑要好好保護自己的家庭，「媽媽說我已成家立室，也得到大家祝福，不用每次出來都交代家事」，他知道大家非常關心，但也要尊重媽媽的意見。隨後被問是否快當爸時，他則說：「既然我已成家立室，很多事情都順其自然，就算有小朋友，也是天賜給我的禮物」，也提到若未來扶老攜幼出現在街上，他希望「大家祝福我就OK啦！」既不承認也不否認要當新手爸爸。

方媛日前展廚藝，花1個多小時料理出3菜1湯，卻慘遭酸民酸「鋪報紙沒品味！」（翻攝自方媛Instagram）