（影音）大叔髮型正常後 木村沒做這件事又被罵翻

木村拓哉沒有扶著同片女主角杉咲花上階梯，被影迷罵沒風度。（翻攝自臉書）

〔記者賀靜賢／台北報導〕木村拓哉暌違13年再赴坎城，以三池崇史新作《無限的住人》男主角登坎城紅毯，沒想到一連接收兩個流彈，第一是記者會他頂了一個大叔捲頭出場，影迷哀號說他一定是「得罪了髮型師」；二則是晚上的首映會上，髮型雖然正常了，卻因為沒有扶著同片女主角杉咲花上階梯，自顧自一個人走，讓19歲小女生在後面拖著和服亦步亦趨，被影迷罵沒風度。

木村拓哉沒有扶著同片女主角杉咲花上階梯，被影迷罵沒風度。（翻攝自臉書）

《無限的住人》雖非主競賽單元，但因導演和男主角名氣，在坎城仍受到重視和禮遇，也有不少日本遊客或旅法日人專程前去看大明星。木村首映當晚髮型已恢復正常，但他沒有展現紳士風度，扶著後輩兼女主角的杉咲花，卻成為被攻擊焦點。他和三池邊聊邊走，杉咲因為穿和服，走著24個階梯其實確實辛苦，她又看著兩人走在前方，所以有點心急，網友看了就生氣。

木村拓哉頂了一個大叔捲頭出場，影迷哀號說他一定是「得罪了髮型師」。（翻攝自臉書）

有人替木村拓哉說情，認為他是出身男子團體，沒有這個習慣，也有人說他沒想太多，但仍有不少女性網友罵他「大男人、自我中心主義」，總之一次被二擊，也算是木村意料之外吧！

木村拓哉（右起）、杉咲花、三池崇史登上坎城影展。（翻攝自臉書）

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