鋼鐵人94霸氣！砸3.6億買下132年歷史風車小屋
小勞勃道尼（左）最近被傳砸了1190萬美金（約台幣3.6億元）買下紐約東漢普頓一間擁有132年歷史的風車小屋。（合成圖，翻攝自Business 2 Community、Hooked on Houses）
〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威電影中的超級英雄「鋼鐵人」東尼史塔克，是個人盡皆知的億萬富翁，所以能夠在電影裡使用一次比一次酷炫的鎧甲、設備，甚至是人工智慧機器人；而扮演鋼鐵人一角的男星小勞勃道尼，雖然財力並沒有東尼史塔克那麼誇張，但某種程度上來說也差不多了，因為他光在《鋼鐵人3》時的演出酬勞就有5000萬美金（約台幣15.1億元），最近更傳出他在《復仇者聯盟3：無限之戰》的片酬又再創新高，在給演員群的4億美金（約台幣124億元）酬勞中，小勞勃道尼直接就拿走一半，剩餘的才由其他演員群來分，也因此，小勞勃道尼的生活也可說是過得十分優渥了。最近，他就被傳砸了1190萬美金（約台幣3.6億元）買下紐約東漢普頓一間擁有132年歷史的風車小屋，為自己的房產收藏再添一個新寶貝。
小勞勃道尼的漫威電影片酬不斷突破新高。（翻攝自Hollywood.com）
根據《Behind The Hedges》報導，這棟位在紐約東漢普頓區、傳聞已被小勞勃道尼相中買下的「Edward DeRose Windmill Cottage」風車小屋，興建於1885年，至今已經有132年的歷史；而雖然它是以獨特的風車造型聞名，不過只是仿真風車的模樣打造而成的罷了，並不具有真正風車的功能，光主屋就有8500平方英呎的活動空間，也配有客房、工作室，以及圖書館等，一共有7間臥房、6間廁所，屋外則擁有一座50英呎的泳池、網球場，以及4英畝的花園。雖然設備相當豪華，不過這棟風車小屋近年來其實不斷進出房產市場，2014年時售價曾飆高到1350萬美金（約台幣4.1億元），之後才又降價降到現在小勞勃道尼所購入的1190萬美金（約台幣3.6億元）。
這間風車小屋外型看起來就像是個真正的風車一樣，但是其實並不具有真正風車的功能，純粹是「仿風車造型」而已。（翻攝自Hooked on Houses）風車小屋外觀看起來根本像是個莊園。（翻攝自Hooked on Houses）風車小屋內部則是偏現代化的裝潢。（翻攝自Hooked on Houses）
現年52歲的小勞勃道尼，其實是擁有多處房產的「地主」，2009年時就以1340萬美金（約台幣4億元）買下一棟7英畝的馬里布海景複合房；2011年時在加州曼哈頓海灘以192萬美金（約台幣5832萬元）購入一棟豪宅；2012年時，先是在聖塔莫尼卡及帕利薩德以360萬美金（約台幣1.1億元）買下一處房產，同年及隔年又在威尼斯連續買下一棟560萬美金的工作住家合一的新居，和一棟在同區塊但稍小一些的300萬美金（約台幣9113萬元）房子；2014年時，他被傳在帕利薩德區以250萬美金（約台幣7594萬元）購入一處牧場風格的房屋，現在則又購入了新的風車小屋。除了房產外，小勞勃道尼也是知名的汽車收藏者，不過由於這個風車小屋只配有3個停車位，看來他將無法把自己的汽車收藏都安置在該處了。
相關新聞
- 不只美國隊長！克里斯伊凡爆鋼鐵人也將不演了
- 鋼鐵人轉行了！小勞勃道尼確定接演新《怪醫杜立德》
- 《美隊3》這一幕藏玄機 小勞勃道尼揭鋼鐵人大秘密！
- （影音）《復聯3》才開拍2周 漫威公開最新片場花絮！
- 鋼鐵人片酬32億 加入《復仇者聯盟3》
- 小勞勃道尼驚現印度引轟動！結果竟是「山寨版」
- （影音）最新《蜘蛛人》預告來了！鋼鐵人反派齊現身
- 奇異博士將成MCU重要角色！雙「福爾摩斯」準備碰頭
- 《美隊3》鋼鐵人想親手殺死酷寒戰士 原來還有這個原因...
- 洛基告白鋼鐵人？小勞勃道尼這樣回應...
- 鋼鐵人揭秘 酷寒戰士醒來後第一個看到的是...！
- 15歲黑人美少女接替「鋼鐵人」？小勞勃道尼說…
- 鋼鐵人合體美國隊長 探望血癌粉絲
- （影音）不打了！美國隊長攜手鋼鐵人探視癌症粉絲
- 湯姆霍蘭德怎麼當上新蜘蛛人？面試過程大公開
- 美國總統該選誰？小勞勃道尼說鋼鐵人會選...
- 好溫馨！鋼鐵人下戲為美國隊長按摩療傷
- 鋼鐵人拍《美隊3》都吃XX 獵鷹問這是啥
- 《美國隊長》讚台灣 感謝小勞勃扶持
- （有片）美國隊長自豪好身材 嗆鋼鐵人做不了伏地挺身
- 鋼鐵人被爆將加入新蜘蛛人電影！但「鳥人」宣告退出