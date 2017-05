鋼鐵人94霸氣!砸3.6億買下132年歷史風車小屋

小勞勃道尼(左)最近被傳砸了1190萬美金(約台幣3.6億元)買下紐約東漢普頓一間擁有132年歷史的風車小屋。(合成圖,翻攝自Business 2 Community、Hooked on Houses)

〔記者陳昱均/綜合報導〕漫威電影中的超級英雄「鋼鐵人」東尼史塔克,是個人盡皆知的億萬富翁,所以能夠在電影裡使用一次比一次酷炫的鎧甲、設備,甚至是人工智慧機器人;而扮演鋼鐵人一角的男星小勞勃道尼,雖然財力並沒有東尼史塔克那麼誇張,但某種程度上來說也差不多了,因為他光在《鋼鐵人3》時的演出酬勞就有5000萬美金(約台幣15.1億元),最近更傳出他在《復仇者聯盟3:無限之戰》的片酬又再創新高,在給演員群的4億美金(約台幣124億元)酬勞中,小勞勃道尼直接就拿走一半,剩餘的才由其他演員群來分,也因此,小勞勃道尼的生活也可說是過得十分優渥了。最近,他就被傳砸了1190萬美金(約台幣3.6億元)買下紐約東漢普頓一間擁有132年歷史的風車小屋,為自己的房產收藏再添一個新寶貝。

小勞勃道尼的漫威電影片酬不斷突破新高。(翻攝自Hollywood.com)

根據《Behind The Hedges》報導,這棟位在紐約東漢普頓區、傳聞已被小勞勃道尼相中買下的「Edward DeRose Windmill Cottage」風車小屋,興建於1885年,至今已經有132年的歷史;而雖然它是以獨特的風車造型聞名,不過只是仿真風車的模樣打造而成的罷了,並不具有真正風車的功能,光主屋就有8500平方英呎的活動空間,也配有客房、工作室,以及圖書館等,一共有7間臥房、6間廁所,屋外則擁有一座50英呎的泳池、網球場,以及4英畝的花園。雖然設備相當豪華,不過這棟風車小屋近年來其實不斷進出房產市場,2014年時售價曾飆高到1350萬美金(約台幣4.1億元),之後才又降價降到現在小勞勃道尼所購入的1190萬美金(約台幣3.6億元)。

這間風車小屋外型看起來就像是個真正的風車一樣,但是其實並不具有真正風車的功能,純粹是「仿風車造型」而已。(翻攝自Hooked on Houses) 風車小屋外觀看起來根本像是個莊園。(翻攝自Hooked on Houses) 風車小屋內部則是偏現代化的裝潢。(翻攝自Hooked on Houses)

現年52歲的小勞勃道尼,其實是擁有多處房產的「地主」,2009年時就以1340萬美金(約台幣4億元)買下一棟7英畝的馬里布海景複合房;2011年時在加州曼哈頓海灘以192萬美金(約台幣5832萬元)購入一棟豪宅;2012年時,先是在聖塔莫尼卡及帕利薩德以360萬美金(約台幣1.1億元)買下一處房產,同年及隔年又在威尼斯連續買下一棟560萬美金的工作住家合一的新居,和一棟在同區塊但稍小一些的300萬美金(約台幣9113萬元)房子;2014年時,他被傳在帕利薩德區以250萬美金(約台幣7594萬元)購入一處牧場風格的房屋,現在則又購入了新的風車小屋。除了房產外,小勞勃道尼也是知名的汽車收藏者,不過由於這個風車小屋只配有3個停車位,看來他將無法把自己的汽車收藏都安置在該處了。

小勞勃道尼的房產以及汽車收藏都十分驚人。(歐新社)