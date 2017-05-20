鋼鐵人94霸氣！砸3.6億買下132年歷史風車小屋

小勞勃道尼（左）最近被傳砸了1190萬美金（約台幣3.6億元）買下紐約東漢普頓一間擁有132年歷史的風車小屋。（合成圖，翻攝自Business 2 Community、Hooked on Houses）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威電影中的超級英雄「鋼鐵人」東尼史塔克，是個人盡皆知的億萬富翁，所以能夠在電影裡使用一次比一次酷炫的鎧甲、設備，甚至是人工智慧機器人；而扮演鋼鐵人一角的男星小勞勃道尼，雖然財力並沒有東尼史塔克那麼誇張，但某種程度上來說也差不多了，因為他光在《鋼鐵人3》時的演出酬勞就有5000萬美金（約台幣15.1億元），最近更傳出他在《復仇者聯盟3：無限之戰》的片酬又再創新高，在給演員群的4億美金（約台幣124億元）酬勞中，小勞勃道尼直接就拿走一半，剩餘的才由其他演員群來分，也因此，小勞勃道尼的生活也可說是過得十分優渥了。最近，他就被傳砸了1190萬美金（約台幣3.6億元）買下紐約東漢普頓一間擁有132年歷史的風車小屋，為自己的房產收藏再添一個新寶貝。

小勞勃道尼的漫威電影片酬不斷突破新高。（翻攝自Hollywood.com）

根據《Behind The Hedges》報導，這棟位在紐約東漢普頓區、傳聞已被小勞勃道尼相中買下的「Edward DeRose Windmill Cottage」風車小屋，興建於1885年，至今已經有132年的歷史；而雖然它是以獨特的風車造型聞名，不過只是仿真風車的模樣打造而成的罷了，並不具有真正風車的功能，光主屋就有8500平方英呎的活動空間，也配有客房、工作室，以及圖書館等，一共有7間臥房、6間廁所，屋外則擁有一座50英呎的泳池、網球場，以及4英畝的花園。雖然設備相當豪華，不過這棟風車小屋近年來其實不斷進出房產市場，2014年時售價曾飆高到1350萬美金（約台幣4.1億元），之後才又降價降到現在小勞勃道尼所購入的1190萬美金（約台幣3.6億元）。

這間風車小屋外型看起來就像是個真正的風車一樣，但是其實並不具有真正風車的功能，純粹是「仿風車造型」而已。（翻攝自Hooked on Houses） 風車小屋外觀看起來根本像是個莊園。（翻攝自Hooked on Houses） 風車小屋內部則是偏現代化的裝潢。（翻攝自Hooked on Houses）

現年52歲的小勞勃道尼，其實是擁有多處房產的「地主」，2009年時就以1340萬美金（約台幣4億元）買下一棟7英畝的馬里布海景複合房；2011年時在加州曼哈頓海灘以192萬美金（約台幣5832萬元）購入一棟豪宅；2012年時，先是在聖塔莫尼卡及帕利薩德以360萬美金（約台幣1.1億元）買下一處房產，同年及隔年又在威尼斯連續買下一棟560萬美金的工作住家合一的新居，和一棟在同區塊但稍小一些的300萬美金（約台幣9113萬元）房子；2014年時，他被傳在帕利薩德區以250萬美金（約台幣7594萬元）購入一處牧場風格的房屋，現在則又購入了新的風車小屋。除了房產外，小勞勃道尼也是知名的汽車收藏者，不過由於這個風車小屋只配有3個停車位，看來他將無法把自己的汽車收藏都安置在該處了。

小勞勃道尼的房產以及汽車收藏都十分驚人。（歐新社）