小S太辛辣 要唐綺陽和解已故薇薇安
2017/05/20 12:42
小S和蔡康永昨晚上星座專家唐綺陽的直播。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕小S與蔡康永昨上星座專家唐綺陽的臉書直播，宣傳將上映的新電影《吃吃的愛》，但「康熙」2人組只要合體就停不下來，宛如重回《康熙來了》現場，不斷追問唐綺陽性生活、戀愛、身材、整型等問題，辛辣問題連環攻，嚇得她無法招架，直呼：「你們兩個好可怕！」
小S突然在節目上突然提到已故星座專家薇薇安。（翻攝自網路）小S在直播中和唐綺陽大聊特聊，但也不忘惡整對方，毫無尺度限制，聊天中小S突然問：「妳和星座專家和解了沒？」唐反問：「誰啊？」小S立刻回：「薇薇安啊！」唐綺陽驚訝的看著小S說：「妳不知道她走了嗎？」小S才摀嘴驚呼：「對耶！」才忙著解釋主持康熙久了，會忘記誰走了誰沒走，因為那個人留在心中，但場面仍有點小尷尬，還好後來又開始聊別的話題，才沒延續尷尬氣氛，唐綺陽昨也公布，昨晚的收視創新高，同時在線最高2.6萬人，「一直播」則是61萬多人，等於共吸引快64萬人同時觀看。
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