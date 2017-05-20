湯姆哈迪確定成蜘蛛人最強宿敵！演出《猛毒》獨立電影

湯姆哈迪（左）確定將主演索尼的《猛毒》獨立電影。（合成圖，法新社、翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自從2002年推出了首部《蜘蛛人》電影後，蜘蛛人一角的聲勢就夯到不行，成為漫威旗下最受歡迎超級英雄之一；而這15年來，演出蜘蛛人的演員已經來到了第3代，新任蜘蛛人湯姆霍蘭德的首部獨立電影《蜘蛛人：返校日》也即將上映。而提到了蜘蛛人，就不能不提他的最強宿敵猛毒（ Venom），他過去曾在陶比麥奎爾主演的《蜘蛛人3》中出現，亦正亦邪的特質以及身為外星有機生命體的強大力量都令人驚艷不已、受到高度關注，自那時起就不斷傳出將拍攝《猛毒》獨立電影的消息，但卻都不了了之，終於在10年後的現在確定將於今年秋天拍攝、明年10月5日正式上映，而索尼影業方面也在今天（20日）正式宣布猛毒一角將由銀幕硬漢湯姆哈迪來演出，引發熱烈討論。

索尼影業透過官方推特宣布湯姆哈迪將演出「猛毒」艾迪布洛克一角。（翻攝自索尼影業推特） 「猛毒」先前就曾出現在陶比麥奎爾（左）主演的《蜘蛛人3》中。（翻攝自Forbes）

在講了10年的《猛毒》獨立電影，卻都沒有下文後，索尼影業終於在今天於官方推特上PO文證實：「湯姆哈迪將在2018年10月5日推出的索尼漫威宇宙新片《猛毒》中，飾演艾迪布洛克（Eddie Brock，猛毒的第2任宿主）一角，本片將於今年秋天正式開始製作拍攝。」除了確定主角人選外，先前延宕已久、不斷換人的導演人選也終於有了定案，將由喜劇電影《屍樂園》的導演魯賓弗來舍（Ruben Fleischer）執導。而由於湯姆哈迪過去早就有參與超級英雄電影的經驗，在《黑暗騎士：黎明昇起》中扮演在監獄出生長大、折斷蝙蝠俠脊椎骨的反派「班恩」，加上最近又傳出他在大街上幫忙義勇擒賊的善舉，讓粉絲對湯姆哈迪版的「猛毒」都抱持高度期待。

湯姆哈迪過去曾在《黑暗騎士：黎明昇起》中扮演在監獄出生長大、折斷蝙蝠俠脊椎骨的反派「班恩」一角。（翻攝自Pinterest）