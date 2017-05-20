康熙回來了！小S逼供 唐綺陽坦承微整形

唐綺陽（中）在小S（左）逼供下，坦承做了音波拉皮。（翻攝自唐綺陽臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座專家康綺陽昨晚在臉書開直播與粉絲互動，找來小S、蔡康永助陣，沒想到卻遭質疑打玻尿酸，最後只好坦承做音波拉皮，3人逗趣的互動，宛如重現《康熙來了》，直播也創下新高，同時在線最高湧入2.6萬人，累積觀看已超過90萬次。

小S（左）犀利發問，讓唐綺陽（右）差點招架不住。（翻攝自唐綺陽臉書）

直播中，唐綺陽屢被小S、蔡康永的犀利發問，弄得差點招架不住，小S不改毒舌性格，先調侃唐奇陽的嘴唇有打玻尿酸，不忘提醒「打玻尿酸的人通常最後會迷失自我」，之後還覺得唐綺陽臉頰明顯鼓起，逼得讓她只好承認去做了音波拉皮。

小S（左）、蔡康永（右）至唐綺陽（中）家中直播，宛如重現《康熙來了》。（翻攝自唐綺陽臉書）

小S伸手摸唐綺陽的臉頰，「戳下去會有點摸不到骨頭，感覺滿厚的」，蔡康永在旁詢問「所以是為了防撞還是幹嘛？」唐綺陽無奈說：「為了防老化。」之後還被小S虧：「我覺得妳接下來談戀愛會很辛苦，因為男友會一直親不到妳的嘴。」因對方只能伸長舌頭接吻，立刻讓在場所有人噴笑。