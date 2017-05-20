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MP凱開酗酒 飆罵三字經逼母下跪

2017/05/20 11:05

MP魔幻力量凱開一度因團內風波陷入憂鬱，曾失控飆罵媽媽三字經，逼得媽媽向他下跪。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕MP魔幻力量自去年開始風波不斷，先是主唱嘎嘎的桃色危機、鼓手阿翔約砲傳聞，團員接連退團使得團體分崩離析，團長凱開因此陷入憂鬱，每天借酒澆愁還數度情緒失控，他接受《蘋果日報》訪問時透露，曾經有次情緒大暴走，對媽媽咆哮飆罵三字經，媽媽因此下跪求他，他才驚醒並抱著對方痛哭懺悔。

朋友家人、公司的不離不棄讓凱開逐漸走出低潮，繼續朝音樂夢想邁進。（翻攝自臉書）

凱開因陷入低潮，曾求助心理治療，沒想到效果有限，數度想一了百了，還好都在做傻事前想到家人而懸崖勒馬，但他每日酗酒，喝醉就打給朋友狂罵抱怨，最後把朋友都得罪光，連對相依為命的媽媽都照罵不誤，還曾醉醺醺上台表演，得噴滿香水才能蓋住酒味，過了半年多的荒唐日子，他的老闆兼貴人─五月天阿信，察覺到他的狀況不好，特別找他深聊並鼓勵他，幫助他找到方向並振作起來，除了阿信外，瑪莎、怪獸也都曾替他打氣，現在他終於走過那段黑暗的時光，和舞者好友Yuyu及網路歌手Raymond組團玩音樂，繼續朝夢想前進，也令粉絲相當欣慰。

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