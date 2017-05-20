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三級片男星曬照慶53歲 凍齡20年被虧做醫美

2017/05/20 11:33

吳啟華1994年在《九品芝麻官》中飾演嘴賤狀師方唐鏡。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星吳啟華外表斯文儒雅，出道34年的他，演過多部經典戲劇，其中以電影《九品芝麻官》方唐鏡、電視劇《妙手仁心》程至美、《倚天屠龍記》張無忌為代表作，昨曬出慶生照，凍齡容顏讓人難以想像他竟已53歲，讓網友驚喊：「怎麼保養的啦！完全看不出來！！」

吳啟華曬照慶53歲生日。（翻攝個吳啟華微博）

吳啟華在《妙手仁心》中的演出，令不少觀眾留下深刻印象。（翻攝自YouTube）

吳啟華昨戴粗框眼鏡，身穿桃紅T恤，開心與蛋糕合照，並寫下「感謝大家的祝福，願世界和平，沒有種族仇恨，沒有戰爭，大家都開開心心的生活！」眼尖網友發現，駐顏有術的他，相貌竟還停留在20年前《妙手仁心》裡的程至美，不老臉蛋讓人訝異，網友紛紛留言「越來越年輕了！」、「小哥一如既往的帥呀！」、「天呀！程醫師20年都沒變～從外科醫生改行醫美了？」

吳啟華1998年在《妙手仁心》中飾演醫術高明的腦外科醫師程至美。（翻攝自TVB）

吳啟華1991年演出《玉蒲團之偷情寶鑑》，原先以為是古裝男主角，沒想到發現片名不對勁後為時已晚，反悔還得賠2000萬港幣（約7800萬台幣），最後只好硬著頭皮上工，當時還被導演吆喝「大力些去抓葉子楣的胸！」他因而感到相當不開心，認為演員做到這樣被逼很沒有意思，但事業運很差，要做不想做的事，為錢、為生活，不能選擇。

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