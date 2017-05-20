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哈利王子獨寵未來王妃 不用安檢就能進肯辛頓宮

2017/05/20 11:22

哈利王子（右）為了要將梅根馬可（左）娶進門，十分賣力在協助她適應皇室生活。（翻攝自Hello Magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕32歲英國哈利王子與35歲美國女星梅根馬可，自去年夏天被曝光戀愛ing後，就越愛越甜蜜，不只曾攜手飛往牙買加出席哈利好友的婚禮，最近更被爆出哈利王子已經獲得女王伊莉莎白二世的同意，準備將梅根馬可娶進門，甚至可能會在今年內就可能完成訂婚儀式。而在梅根馬可正式成員英國皇室的一員前，其實根本不用女王同意，皇室就已經先給她十分特別的專屬待遇，她被爆出入肯辛頓宮找男友哈利王子時，完全不用通過嚴格安檢程序，露個臉就能順利進入，幾乎已經是皇宮的「自己人」，令人相當驚訝。

哈利王子（中）先前才與梅根馬可（右）攜手共赴牙買加出席哈利好友的婚禮，被外界認為是在提前為自己的婚禮做見習。（翻攝自PopSugar）

由於肯辛頓宮住有包含威廉王子與凱特王妃夫婦、哈利王子等皇室成員，因此為了安全起見，所有造訪肯辛頓宮的訪客，都需要準備2份不同證件以及一份邀請函，加上嚴格的安檢程序才能被獲准進入，但根據《Us Weekly》報導，相關人士透露有一位平民完全不用這樣做就能在肯辛頓宮進出自如，這個「平民」不是別人，正是有望將成為新皇室成員的哈利王子女友梅根馬可，她通常只要露個臉就會被放行進入肯辛頓宮，證明了哈利王子早已希望她能以「皇室成員」的規格來被對待。

梅根馬可擁有不用通過嚴格安檢、只需露臉就能被放行進出肯辛頓宮的「特權」。（美聯社）

不僅如此，哈利王子更被傳貼心為不熟皇宮禮儀的梅根馬可，打造了一個專屬的「諮詢熱線」，安排私人秘書艾德華雷恩福克斯（Edward Lane Fox）以及通訊秘書傑森諾夫（Jason Knauf）來為梅根馬可解決任何疑問，相關人士表示：「有很多時候梅根都不太確定要怎麼迎合皇室禮儀，所以有了哈利這樣的幫忙，簡直有如神助。」除了哈利王子本身以及身邊的人員外，消息人士也指出威廉王子與凱特王妃都出了不少力來幫助梅根馬可提前適應皇室生活，「她已經差不多被皇室家族給接納，他們只要看到哈利開心，就會覺得開心」，看來距離梅根馬可飛上枝頭當鳳凰的日子真的不遠了。

哈利王子（右）不只為不熟皇宮禮儀的梅根馬可，打造了一個專屬的「諮詢熱線」，就連威廉王子（左）與凱特王妃（中）夫妻倆，也都盡力在幫助梅根馬可提前適應皇室生活。（路透社）

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