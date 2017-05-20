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韓星L遭脫光水刑 崩潰慘叫拍完直接送醫

2017/05/20 10:20

INFINITE成員L在《君主─假面的主人》中演技大爆發，在最新一集中接受殘酷水刑，悲慘鳴叫觸動人心。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男團INFINITE成員「L」金明洙，因五官精緻帥氣，被許多導演相中，時常在電視劇中露臉，剛開始曾被批是長得帥、沒演技的花瓶，不過隨著經驗累積，演技越來越純熟，戲份越來越多，逐漸受到外界肯定，他最近接演人生第一部古裝劇《君主─假面的主人》，以往他總是在劇中演出貴公子的角色，這次完全反轉形象，飾演窮苦庶民的兒子，其中一場戲還被酷刑折磨，大聲悲慘鳴叫讓粉絲相當驚艷他的表現。

INFINITE成員L在《君主─假面的主人》中被扒光拷問，還慘遭灌水折磨。（翻攝自韓網）據韓網報導，在最近一集中L慘遭王扒光全身衣服嚴刑拷打，還得接受灌水刑罰，讓他痛苦的發出撕心裂肺的悲鳴，成功觸動觀眾的心，卻也令粉絲感到無比心疼，他近日也在Vapp上表示，其實拍完那場戲之後就送醫了，因為吼得太用力，體力消耗殆盡，結果引起胃痙攣緊急送醫，幸好經過治療後已經沒事，要粉絲不用過於擔心。

 

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