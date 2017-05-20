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曾走投無路想自殺... 豬哥亮被祂救回、預言再紅

2017/05/20 08:43
豬哥亮曾經透露「出國深造」的往事。（資料照）豬哥亮曾經透露「出國深造」的往事。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕演藝天王豬哥亮因癌病逝，週刊報導，豬哥亮曾經透露「出國深造」的往事，他曾走投無路想自殺，當時心意已決，跑去南投慈善宮向王爺公相辭，不過王爺卻救了他一命，甚至王爺說他還有再出頭天的機會，沒想到後來真是如此。

豬哥亮2015年2月曾接受《壹週刊》專訪，他透露，當年都是老婆葉瑞美在黃昏市場賣東西，每天1000到2000元讓他做生活費，她不敢放在桌上，怕他不好意思、傷到他自尊，所以都偷偷塞到他的衣服裡，「你想那錢我甘開ㄟ落去？」他覺得自己拖累老婆和小孩，決定自殺一了百了。

豬哥亮當時跑到南投慈善宮向王爺公相辭，喪志的他向王爺埋怨：「王爺祢欠我，我來跟祢相辭，我死可以了吧？」不過擲筊都是陰筊，神明不讓他死，他看到後大哭，又問：「不死，我還有出頭天的日子嗎？」這時說也奇怪，擲不到筊的豬哥亮，竟擲到聖筊，他瞪大眼睛，哭到連鼻嚏都流出來，又再問一次：「歌壇還需要我嗎？」結果又是聖筊。

豬哥亮心裡頓時定了下來，也打起了精神，「我抬頭看神明眼睛是紅的」，過沒多久，豬哥亮就在吃黑輪時被拍到，行蹤曝光，後來復出，似乎冥冥之中都有安排。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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